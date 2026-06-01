Нічна атака РФ на енергооб’єкти: частина восьми областей залишилась без світла

glavcom.ua
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Міністерство енергетики України повідомило оперативну ситуація в енергосистемі країни станом на ранок 1 червня. Після російських обстрілів частина восьми областей залишається без світла, пише «Главком».

Повідомляється, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.  Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу», – йдеться у повідомленні.

Міненерго звернулось до споживачів з проханням ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00. «Це допомагає знизити навантаження на систему», – додали у відомстві.

Нагадаємо, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.

Порядок формування та використання національного резерву визначає механізм формування, зберігання, переміщення та використання мобільної техніки для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, аварій або обмежень електропостачання.

Скільки Росія витратить на пропаганду у 2026 році: оцінка Центру протидії дезінформації
Нічна атака РФ на енергооб'єкти: частина восьми областей залишилась без світла
Україна розширила механізм фіксації збитків від російської агресії
Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання
На Донеччині поліг воїн, який захищав Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Залевського
Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026

