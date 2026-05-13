РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині: тисячі людей залишилися без світла

Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів

Російських БпЛА влучив у електропідстанцію

Уночі російська терористична армія атакувала Полтавську громаду. Зафіксовано влучання російських БпЛА в електропідстанцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів. Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

До слова, Росія може найближчими днями здійснити нову масовану атаку по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. «Було багато повідомлень, вони з'являються недарма – є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування», – сказав він.

За словами речника, про підготовку до удару свідчить активність із завчасного спорядження російських бортів, яку фіксували останніми днями.

Зауважимо, 11 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до нових атак РФ.