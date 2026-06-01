Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання
Дрібні фермери можуть залишитися без права на бронювання через нові критерії критичності підприємств
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Через нові правила частина фермерів, які справно сплачують податки та зарплати, ризикує втратити захист від мобілізації

Попри оновлення правил бронювання військовозобов’язаних, найбільше ризиків нова система створює для малих фермерських господарств. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Бронювання по-новому: хто ризикує втратити захист від мобілізації»

Юрист-дорадник Руслан Сокол в коментарі «Главкому» пояснив, що фермери, які офіційно виплачують конкурентні зарплати та сумлінно сплачують податки, можуть залишитися без права на бронювання, якщо не відповідають формальним критеріям за площею земель чи обсягами виробництва. У разі мобілізації власника невеликого господарства це нерідко означає фактичне припинення роботи бізнесу.

«Я практично не чув від профільного міністерства чіткої відповіді: що має відбуватися з такими господарствами у разі мобілізації власника? Хто оброблятиме землю, виконуватиме договірні зобов'язання, сплачуватиме оренду паїв?» – ставить питання юрист. Якщо для великого підприємства вибуття однієї людини можна компенсувати, то для малого фермера мобілізація нерідко означає фактичне припинення діяльності.

Експерт також розкритикував окремі регіональні критерії визначення критично важливих підприємств. На його думку, вимоги щодо кількості працівників не завжди відповідають сучасним реаліям аграрного сектору, де один фермер із сучасною технікою може самостійно обробляти понад 100 гектарів землі.

Сокол вважає, що головна дискусія має стосуватися не збереження бронювання за будь-яких умов, а перегляду критеріїв критичності підприємств. «Розмова має точитися не навколо збереження бронювання за будь-яких умов, а навколо якості самих критеріїв критичності. Вони повинні враховувати реальний внесок підприємства в економіку, рівень сплати податків та ефективність діяльності», – каже він.

Водночас Руслан Сокол застеріг, що непрозоре надання статусу критично важливих окремим структурам уже неодноразово ставало причиною суспільного резонансу та підривало довіру до системи бронювання.

Зауважимо, Кабінет міністрів України переглянув правила бронювання працівників від мобілізації. Уряд підвищив зарплатний поріг для критично важливих підприємств, змінив правила для сумісників та анонсував масштабний перегляд статусів компаній. Представники влади пояснюють: система має стати «точнішою» і менш вразливою до маніпуляцій. 

Разом із тим бізнес говорить про ризики для ринку праці, а юристи – про потенційні конфлікти та правову невизначеність.

«Главком» розбирався, що змінилося та як нові правила вплинуть на роботу передовсім тих підприємств, які працюють «по-білому».

Читайте також:

Теги: податки бізнес мобілізація фермер бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

CBAM фактично створює нерівні умови конкуренції, кажуть в Асоціації
Асоціація видобувників закликає відтермінувати екомито CBAM
1 травня, 13:37
Без нормальної роботи Червоноградської ЦЗФ ризики для держшахт серйозно зростають, вважає Бондар
Міненерго має взяти під контроль ситуацію на ЦЗФ «Червоноградська», інакше підготовка до зими опиниться під загрозою – нардеп
4 травня, 17:07
З 1 вересня програма запрацює за новими правилами
Держава збільшила гранти на бізнес: «Власна справа» запрацює по-новому
7 травня, 16:06
Богдан Бенюк із сином
29-річний син Богдана Бенюка мобілізувався до армії
12 травня, 09:52
У ДТЕК наголосили, що компанія посилено готується до зими
ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
11 травня, 18:50
Готовий ресторан у Києві виставлено на продаж
Чи справді в Києві масово закриваються ресторани? Аналітики розкрили реальну ситуацію
18 травня, 16:00
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із обов'язковою конфіскацією майна
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
20 травня, 13:46
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
Нові правила бронювання, застава для посадовців Нацполіції. Головне за 22 травня 2026
22 травня, 21:28
Міські об’єкти культури у РФ готують для роботи військкоматів
«Культурна столиця» РФ перетворює театри та зоопарки на пункти мобілізації
25 травня, 14:36

Суспільство

Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання
Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання
На Донеччині поліг воїн, який захищав Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Залевського
На Донеччині поліг воїн, який захищав Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Залевського
Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026
Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026
ТЦК відмовив студенту у відстрочці через статус резервіста: що вирішив суд
ТЦК відмовив студенту у відстрочці через статус резервіста: що вирішив суд
Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані
Авто з дітьми злетіло з мосту на Миколаївщині: є травмовані
Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року
Україна зустрічає літо з дощами та туманом: погода на 1 червня 2026 року

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua