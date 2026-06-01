Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання

Дрібні фермери можуть залишитися без права на бронювання через нові критерії критичності підприємств

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Через нові правила частина фермерів, які справно сплачують податки та зарплати, ризикує втратити захист від мобілізації

Попри оновлення правил бронювання військовозобов’язаних, найбільше ризиків нова система створює для малих фермерських господарств. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Бронювання по-новому: хто ризикує втратити захист від мобілізації»

Юрист-дорадник Руслан Сокол в коментарі «Главкому» пояснив, що фермери, які офіційно виплачують конкурентні зарплати та сумлінно сплачують податки, можуть залишитися без права на бронювання, якщо не відповідають формальним критеріям за площею земель чи обсягами виробництва. У разі мобілізації власника невеликого господарства це нерідко означає фактичне припинення роботи бізнесу.

«Я практично не чув від профільного міністерства чіткої відповіді: що має відбуватися з такими господарствами у разі мобілізації власника? Хто оброблятиме землю, виконуватиме договірні зобов'язання, сплачуватиме оренду паїв?» – ставить питання юрист. Якщо для великого підприємства вибуття однієї людини можна компенсувати, то для малого фермера мобілізація нерідко означає фактичне припинення діяльності.

Експерт також розкритикував окремі регіональні критерії визначення критично важливих підприємств. На його думку, вимоги щодо кількості працівників не завжди відповідають сучасним реаліям аграрного сектору, де один фермер із сучасною технікою може самостійно обробляти понад 100 гектарів землі.

Сокол вважає, що головна дискусія має стосуватися не збереження бронювання за будь-яких умов, а перегляду критеріїв критичності підприємств. «Розмова має точитися не навколо збереження бронювання за будь-яких умов, а навколо якості самих критеріїв критичності. Вони повинні враховувати реальний внесок підприємства в економіку, рівень сплати податків та ефективність діяльності», – каже він.

Водночас Руслан Сокол застеріг, що непрозоре надання статусу критично важливих окремим структурам уже неодноразово ставало причиною суспільного резонансу та підривало довіру до системи бронювання.

Зауважимо, Кабінет міністрів України переглянув правила бронювання працівників від мобілізації. Уряд підвищив зарплатний поріг для критично важливих підприємств, змінив правила для сумісників та анонсував масштабний перегляд статусів компаній. Представники влади пояснюють: система має стати «точнішою» і менш вразливою до маніпуляцій.

Разом із тим бізнес говорить про ризики для ринку праці, а юристи – про потенційні конфлікти та правову невизначеність.

«Главком» розбирався, що змінилося та як нові правила вплинуть на роботу передовсім тих підприємств, які працюють «по-білому».