Скільки Росія витратить на пропаганду у 2026 році: оцінка Центру протидії дезінформації

Іванна Гончар
Китай щороку вкладає близько 10 млрд доларів у міжнародні інформаційні операції

Росія планує витратити на державну пропаганду майже 1,8 млрд доларів у 2026 році. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи підсумки зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та агресора Володимира Путіна, пише «Главком».

За словами Коваленка, у спільній декларації, підписаній Москвою та Пекіном, окрему увагу приділено співпраці у сфері медіа та інформаційної політики. Зокрема, сторони домовилися посилювати взаємодію між провідними ЗМІ, розширювати цифрову дипломатію та протидіяти так званій «неправдивій інформації».

«У перекладі з дипломатичної мови – вони мають синхронізувати інформаційні кампанії та ще жорсткіше контролювати наративи. Це спроба побудувати глобальну інформаційну екосистему, де Росія, Китай та їхні партнери пояснюватимуть світу, як саме потрібно розуміти світовий порядок, а також війну РФ проти України, операцію США в Ірані та решту речей», – йдеться у повідомленні.

За оцінками Центру протидії дезінформації, Китай щороку вкладає близько 10 млрд доларів у міжнародні інформаційні операції, а Іран спрямовує на ці цілі сотні мільйонів доларів.

«У Росії, Китаї та Ірані пропаганда і цифрова армія є складовою воєнної сили. Можна говорити, що саміт Сі та Путіна був також черговим кроком до створення глобального інформаційного альянсу авторитарних режимів. Війна за території триває на фронті. Війна за сприйняття – в цифрі», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, у Пекіні завершилися масштабні переговори у розширеному складі між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася підписанням низки спільних документів, головним із яких стала декларація про становлення багатополярного світу. 

Під час переговорів Путін назвав Росію та Китай «важливими торговельними партнерами» і запевнив, що Москва готова забезпечувати безперебійне постачання енергоресурсів до КНР.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

До слова, Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.

