У Дніпрі засуджено рецидивіста, який втік із колонії під час відключення світла

Надія Карбунар

В'язень скористався аварійним відключенням світла в установі і після команди «відбій» покинув своє місце відпочинку
У суді обвинувачений повністю визнав вину і пояснив, що втік після конфлікту з іншими засудженими

Новокодацький районний суд міста Дніпра визнав неодноразово судимого чоловіка винним у втечі з місця позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судовий репортер».

У Дніпровській виправній колонії (№89) засуджений відбував строк за крадіжку. Але 6 лютого 2026 року, приблизно о 23 годині, він скористався аварійним відключенням світла в установі та зниженою видимістю і після команди «відбій» покинув своє місце відпочинку.

Почувши сигнал тривоги та попереджувальні постріли вартового в повітря, усвідомлюючи, що його викрили, в’язень не відмовився від свого наміру, подолав маскувальну огорожу і втік із колонії. Наступного дня його затримали.

У суді обвинувачений повністю визнав вину і пояснив, що зробив це після конфлікту з іншими засудженими.

За втечу з колонії йому призначили чотири роки позбавлення волі, але з урахуванням покарання за попереднім вироком, остаточний строк ув’язнення складе шість років.

Раніше у Харкові правоохоронці викрили 62-річну жінку, яка після смерті чоловіка незаконно отримала доступ до його банківських рахунків і користувалася коштами на власний розсуд. 

Нагадаємо, що у травні 2020 року Міністерство юстиції започаткувало «в’язничну реформу» у вигляді відкриття камер з поліпшеними умовами тримання. Як пояснював тодішній міністр Денис Малюська, запровадження платних камер мало на меті: прибрати корупцію (замість хабаря, аби отримати ліпшу камеру, ці кошти офіційно йтимуть у бюджетний спецфонд) і відшукати додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

Загалом, 15 слідчих ізоляторів країни за шість років заробили 52 млн грн на платних камерах.

 

 

