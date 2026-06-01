Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

До 1 липня 2026 військові отримають рекордне підвищення зарплат

З 1 червня 2026 року в Україні почне діяти низка важливих змін. Вони стосуватимуться тарифів на комунальні послуги, пенсій, виплат для військових, допомоги ВПО, субсидій, мобілізації та навіть правил використання «Національного кешбеку». «Главком» розповідає, що саме зміниться для українців уже з початку літа.

Зміст

Тарифи на електроенергію та газ: чи буде подорожчання

Одне з головних питань для українців перед початком літа – чи зміняться тарифи на комунальні послуги. Наразі уряд не планує підвищення вартості електроенергії для населення. Із 1 червня українці й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год електроенергії. Кабінет Міністрів уже продовжив дію фіксованого тарифу щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Це означає, що найближчими місяцями вартість світла для побутових споживачів залишатиметься без змін, попри складну ситуацію в енергосистемі та постійні російські атаки на інфраструктуру. Не зміниться і тариф на природний газ для клієнтів «Нафтогазу». Для більшості побутових споживачів ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Такий тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Водночас кінцева сума у платіжках залежатиме від обсягів використання газу – особливо для людей, які користуються газовими плитами, колонками або опаленням.

Що стосується водопостачання, то тут ситуація інша. Єдиного тарифу по Україні немає, адже ціни встановлюють місцеві органи влади або водоканали. Тому вартість води може суттєво відрізнятися залежно від регіону.

Пенсії у червні: кому підвищать виплати

У червні частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Насамперед це стосується працюючих пенсіонерів. Перерахунок проведуть для людей, які після виходу на пенсію продовжували працювати та станом на квітень 2026 року накопичили не менше 24 місяців страхового стажу.

Для таких пенсіонерів Пенсійний фонд автоматично перерахує виплати. Крім нової суми пенсії, людям також доплатять гроші за попередні два місяці. Розмір надбавки буде різним, адже він залежить від стажу та офіційної зарплати людини.

Окремо у червні продовжать нараховувати вікові надбавки. Їх отримуватимуть:

пенсіонери від 70 до 74 років – 300 грн;

люди віком 75-79 років – 456 грн;

пенсіонери старші 80 років – 570 грн.

У Пенсійному фонді наголошують, що доплата нараховується не з початку місяця, а саме з дня народження, коли людина досягає відповідного віку.

Для військових анонсували нові виплати

Із червня в Україні планують оновити систему грошового забезпечення для військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський заявляв, що в межах реформи армії мінімальне забезпечення для військових на тилових посадах має становити не менше 30 тис. грн.

Також влада анонсувала нові спеціальні контракти для піхотинців. Залежно від складності та виконання бойових завдань виплати можуть становити від 250 до 400 тис. грн. Очікується, що такі зміни мають покращити мотивацію військових та зробити службу більш конкурентною.

Нові правила бронювання

У червні в Україні почнуть діяти нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників на критично важливих підприємствах. Відповідне рішення уряд ухвалив 22 травня. До кінця червня центральні та регіональні органи влади мають переглянути критерії критично важливих підприємств, а в липні-серпні компанії повинні будуть повторно підтвердити свій статус.

Серед ключових змін – підвищення вимог до зарплати працівників. Для бронювання вона має становити щонайменше 25 941 грн, а для прифронтових регіонів – від 21 600 грн.

Крім того, працівників із відстрочкою та сумісників враховуватимуть лише за основним місцем роботи, щоб уникнути подвійного обліку. Підприємства, які не відповідатимуть новим вимогам, можуть втратити статус критично важливих і право на бронювання співробітників.

Для бізнесу запускають нові кредитні програми

Із початку літа уряд запускає нові програми підтримки середнього та великого бізнесу. Основний акцент робитимуть на розвиток власної генерації електроенергії. Йдеться про встановлення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок.

Після масованих атак РФ на енергосистему влада намагається стимулювати підприємства створювати автономні джерела електроенергії, щоб зменшити залежність від централізованої мережі.

Для цього бізнесу пропонують кредити від 1 до 25 млн євро строком до п’яти років. Для компаній у прифронтових регіонах мінімальна сума буде меншою – від 500 тис. євро. Держава обіцяє компенсувати частину кредитної ставки, завдяки чому підсумкова ставка для підприємств становитиме близько 10% річних.

Зміняться правила виплат для ВПО

Із 1 червня в Україні змінюються правила призначення допомоги для дітей внутрішньо переміщених осіб. Тепер виплати на проживання для дітей ВПО до шести років призначатимуть незалежно від доходів родини.

Розмір щомісячної допомоги становитиме 3 тис. грн. Якщо заяву подали до 1 червня 2026 року, гроші нарахують заднім числом – із 1 січня цього року. Якщо звернення подадуть після 1 червня, виплати призначатимуть уже з місяця подання заяви.

Субсидії: кому потрібно подати нову заяву

Із травня в Україні вже діє неопалювальний сезон для субсидій, і в червні ці правила продовжать діяти. Для більшості українців Пенсійний фонд перерахує субсидії автоматично. Але деяким людям все ж доведеться подати нову заяву. «Главком» писав, як і де подати документи.

Це стосується:

орендарів житла;

внутрішньо переміщених осіб;

тих, хто оформлює субсидію вперше;

людей, у яких змінився склад сім’ї;

громадян зі змінами у доходах або майновому стані;

домогосподарств, де фактично проживає інша кількість людей, ніж зареєстровано офіційно.

Якщо не повідомити про зміни протягом 30 днів, субсидію можуть скасувати або навіть вимагати повернути надміру виплачені кошти. Подати документи можна через Пенсійний фонд, ЦНАП, «Дію» або електронний портал Пенсійного фонду.

Українцям нагадали про «Національний кешбек»

До 30 червня українці мають використати гроші, накопичені за програмою «Національний кешбек». Йдеться про компенсації за купівлю українських товарів. Наприкінці травня люди також отримають виплати за квітень.

Якщо гроші не використати до кінця червня, вони повернуться до державного бюджету.

Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжки чи іншу друковану продукцію;

донат на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

За програмою українці можуть отримувати:

5% кешбеку за продукти, аптечні товари та автотовари;

15% – за техніку, одяг, взуття, товари для дому та частину продуктів.

Основна сесія НМТ завершується

25 червня в Україні завершиться основна сесія національного мультипредметного тесту. Вона стартувала ще 20 травня. Результати учасники побачать у своїх електронних кабінетах до 3 липня. Для вступників, які не змогли скласти тест через поважні причини, передбачили додаткову сесію – із 17 до 24 липня.

На основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тисяч учасників – на 43 тисячі більше, ніж торік.

Завершується термін оцифрування трудових книжок

10 червня завершується офіційний термін для передачі сканованих копій трудових книжок до Пенсійного фонду. Після цього паперові трудові книжки мають повернути працівникам на особисте зберігання.

Втім, у ПФУ пояснюють, що навіть після завершення терміну документи все одно можна буде подати – самостійно через електронний портал або через роботодавця.

Крім того, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про продовження строків оцифрування. «Главком» підготував детальний розбір.

У червні можуть змінити правила мобілізації

Вже з червня в Україні почнуться серйозні зміни в умовах служби та мобілізації. Йдеться про нові правила бронювання працівників, оновлення критеріїв критичності підприємств та зміну системи оповіщення військовозобов’язаних.

Першим етапом змін стане оновлення системи грошового забезпечення для військовослужбовців. Другим етапом, як повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко, стануть зміни у самій системі мобілізації. Деталей поки офіційно не розкривають, однак Стерненко заявляв, що мобілізація у майбутньому «не буде схожою на ту, яка є зараз».

Також планується змінити підходи до комплектування підрозділів та управління особовим складом. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що контрактна система в Силах оборони буде посилена, що має дозволити визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапне звільнення військових, які були мобілізовані раніше.

Зеленський зазначив, що вже у червні очікуються перші результати, зокрема щодо нової системи виплат та оновлених контрактів.