Україна розширила механізм фіксації збитків від російської агресії

До переліку додадуть ще 14 категорій, серед яких втрати через обмеження доступу до медицини, освіти та економічні збитки

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

«Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду – і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування», – написала Свириденко.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) – це офіційна електронна платформа міжнародного рівня, призначена для збору, упорядкування та фіксації заяв про всі категорії втрат, як матеріальних, так і нематеріальних – спричинених агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він виступає початковим етапом у процесі подальшого відшкодування шкоди постраждалим громадянам, бізнесу та державі Україна. Реєстр заснований Україною, Європейським Союзом і понад 42 державами та функціонує у Гаазі.

Повідомляється, що до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у «Дії». Наразі, за словами Свириденко, з «Дії» вже можна подати заяви до міжнародного Реєстру збитків для України за 21 категорією.

Прем'єр-міністерка також повідомила, що окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

«Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій. У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи», – підсумувала прем'єрка.

До слова, Міжнародни реєстр збитків для України розпочав прийом заяв у новій категорії A1.2, яка стосується вимушеного переміщення українців за кордон внаслідок збройної агресії Росії.