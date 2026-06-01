Україна розширила механізм фіксації збитків від російської агресії

Іванна Гончар
Зруйнований будинок у Києві через атаку РФ
фото: ДСНС
До переліку додадуть ще 14 категорій, серед яких втрати через обмеження доступу до медицини, освіти та економічні збитки

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

«Росія має відповісти за всю завдану Україні шкоду – і людям, і бізнесу, і державі. Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування», – написала Свириденко.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) – це офіційна електронна платформа міжнародного рівня, призначена для збору, упорядкування та фіксації заяв про всі категорії втрат, як матеріальних, так і нематеріальних – спричинених агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він виступає початковим етапом у процесі подальшого відшкодування шкоди постраждалим громадянам, бізнесу та державі Україна. Реєстр заснований Україною, Європейським Союзом і понад 42 державами та функціонує у Гаазі.

Повідомляється, що до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до міжнародного Реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у «Дії». Наразі, за словами Свириденко, з «Дії» вже можна подати заяви до міжнародного Реєстру збитків для України за 21 категорією.

Прем'єр-міністерка також повідомила, що окрім уже наявних категорій, громадяни можуть зафіксувати та в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати.

Власники бізнесу можуть додатково зафіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні та гуманітарні збитки.

«Держава ж зафіксує знищення обʼєктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, витрати на розмінування та очищення територій. У грудні 2025 року було розпочато створення компенсаційної комісії. Станом на сьогодні 38 держав та Європейський Союз підписали Конвенцію. Наразі триває процес, необхідний для запуску її роботи», – підсумувала прем'єрка.

До слова, Міжнародни реєстр збитків для України розпочав прийом заяв у новій категорії A1.2, яка стосується вимушеного переміщення українців за кордон внаслідок збройної агресії Росії. 

