Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді

З переходом на новоюліанський календар на другу половину листопада припадають деякі раніше «зимові» свята

Листопад буде незвичним через нові дати традиційних релігійних свят. На другу половину місяця припадають деякі раніше зимові свята. Про зміни нагадала Православна церква України.

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«Останній місяць календарної осені буде для нас дещо незвичним з точки зору відзначення традиційних релігійних свят, адже у зв՚язку з переходом на новоюліанський календар на другу половину листопада припадають деякі раніше «зимові» свята», – йдеться в повідомленні.

Відтепер Різдвяний піст розпочинатиметься 15 листопада та триватиме до 24 грудня, Навечір’я Різдва Христового. Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке раніше відзначали 4 грудня, тепер будемо відзначати 21 листопада.

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На 24-те листопада припадає день вшанування пам՚яті святої великомучениці Катерини, а на 30-те – святого Андрія Першозваного.

8 листопада святкуватимемо Собор архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних, а 13-го відзначатимемо день пам՚яті святителя Іоана Золотоустого.

Також у листопаді дні пам՚яті двох апостолів: Филипа (14 листопада) і Матфея (16 листопада).

ПЦУ також нагадує, що традиційно, в четверту суботу листопада, яка цьогоріч припаде на 25 число, вшановуватимемо День пам’яті жертв голодоморів.

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«Ми звершуватимемо заупокійну молитву за всіх, в Україні голодом заморених. В цьому році 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні – жорстокого акту геноциду нашого народу, який був свідомо і штучно організований радянським тоталітарним режимом. Вічний спокій душам мільйонів голодом заморених українців», – зазначила Православна церква України.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання. У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року.