Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
Володимир фактично поставив питання про від’єднання від Російської православної церкви
Митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир звернувся з листом до патріарха Московського і всієї Русі Кирила, в якому перераховує низку побоювань і невдоволень, що виникли серед духовенства за останні півтора роки. Єпископ Іоанн Мошнегуцу, прессекретар Молдавської митрополії, підтвердив Ziarul de Gardă справжність цього листа.
Володимир фактично звинуватив патріарха Кирила у братовбивчій війні і поставив питання про від’єднання від Російської православної церкви.
Митрополит Володимир стверджує, що підпорядкована Москві релігійна установа перебуває «в стані банкрутства», і звинувачує, що «в Росії і світська, і церковна влада ставилася і ставиться до нас як до периферійного та безхребетного народу». Водночас митрополит Володимир звинувачує патріарха Кирила у «майже повному ігноруванні», наголошуючи на відсутності підтримки «в цей важкий період».
У листі від 5 вересня 2023 року, опублікованому в блозі колишнього депутата парламенту Влада Кубрякова, колишнього заступника голови Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП), йдеться, що митрополія Кишинівська та всієї Молдови «сприймається у молдавському суспільстві як форпост Кремля та поборник російського вторгнення в Україну». Таким чином, «для православної церкви Молдови це об'єднання рівносильне зникненню з релігійної та суспільної сцени країни».
«(…) Що ми отримали у відповідь на наші запити? У кращому разі, якщо не майже повне ігнорування, то обіцянки, які, швидше за все, й досі забуті. Проігноровано листування та переговори, а час летить дуже швидко не на нашу користь. Питання могло бути вирішене оперативно, як це роблять сусіди румуни. Оперативність була необхідна для утримання священників від постійної спокуси з боку румунської держави, яка пропонує повне забезпечення священнослужителів щомісячною зарплатою у розмірі 800-900 євро, медичною страховкою, пенсією та звільненням парафій від квартальних звітів (…).
Інша ситуація, яка змушує нас насторожитися, вже традиційно склалася у придністровському регіоні, де єпископи призначаються без згоди митрополита Кишинівського та всієї Молдови та Синоду православної церкви Молдови, а також з місцевою владою – що є незрозумілим для нас явищем (…)», – ідеться у листі.
Митрополит Кишиневський і всієї Молдови зазначає, що «православна церква в Молдові стає все більш небажаною у публічній сфері через її прямий зв'язок з Російською Федерацією» і наголошує, що «Бессарабська митрополія, яку відкрито підтримує Румунський патріархат, Республіка Молдова та Румунія, продемонстрували, що є силою, яку вже не зупинити і яка, схоже, хоче і добиватиметься відновлення своїх історичних прав».
«(…) Інша тенденція, яка турбує наш народ і духовенство, яке, до речі, 80% мають румунське громадянство, це все більш наполегливе прагнення Московського патріархату поглинути Молдавську митрополію в так званий «російський світ», який є чужим для наших національних устремлінь і цінностей. На жаль, ця тенденція є продовженням жорстокої політики денаціоналізації, що проводилася щодо молдаван у період царський, а потім за радянських часів, яку Російська православна церква хоче «удосконалити». На жаль, у Москві досі не зрозуміли, що народ Молдови має латинське коріння, і цілком природно, що він прагне зблизитися і залишитися в цьому цивілізаційному просторі після століть штучного поділу, ні в якому разі не зраджуючи православ'я (…).
(…) У цій ситуації ми запитуємо Вас, Вашу Святість, як нам уникнути провалу у прірву, яка відкрилася внаслідок російського вторгнення в Україну з одного боку, і недовіри як духовенства, так і народу до нашої позиції, яка нібито безпосередньо пов'язана з російськими інтересами, з іншого? Як нам зберегти тісні відносини з Російською православною церквою, коли географічний зв'язок практично розірваний, коли ми вже не можемо набувати церковних предметів, виготовлених у Російській Федерації, оскільки між нашими країнами практично немає торгових шляхів? Як бути в умовах все більш очевидної консолідації Румунської православної церкви в Республіці Молдова і що робити, коли Російська православна церква, яка вважає себе нашою Матір'ю, поводиться до нас, на нашу думку, м'яко кажучи, неповажно?», – ідеться у листі.
Нагадаємо, після того, як Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязаних з РФ Патріарх Кирило поскаржився на скасування російської культури. Він підтвердив, що «УПЦ» – це носії ідентичності й культури РПЦ.
Раніше Глава Російської православної церкви патріарх Кирило сказав, що ядерна зброя створена за Божим задумом і її натхненником є преподобний Серафим Саровський.
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