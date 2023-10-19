День, коли закінчиться Московська церква в Україні
Сьогодні 267 голосів у першому читанні підтримали законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ
Для мене УПЦ МП закінчиться тоді, коли у парку поруч зникне їхня кібітка з парканом, охороною.
І так у кожному парку у Києві.
Церковний МАФ з дерева побудований без законного виділення землі. І всі (влада і правоохоронці) це знають, всі це підтверджують і всі очима кліпають, але ніхто нічого не здатен зробити.
І так при кожній лікарні.
Саме МП. Саме РПЦ. А не якась інша церква.
У палату без бахіл чи халата до рідної людини ти не зайдеш. А брудному батюшці з РПЦ, з бородою у салі – двері відкриті ледь не у реанімацію. Щоденний обход з копілкою точно за графіком. Мав, на жаль, нагоду це спостерігати.
Яких ще законів нам досі бракувало, щоб зупинити це?
Сьогодні 267 голосів у першому читанні? Не бачу приводу радіти.
У нас чотири сотні депутатів, 10 років війни і 267 голосів?
- Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП?
- Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
- «Ми не МП». Російська церква в Україні перефарбовується
- Кремль хоче налаштувати мусульман проти України
- Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
- Кінець Московської церкви в Україні. Рада ухвалила законопроєкт
- «Онуфрій сказав: Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
Коментарі — 0