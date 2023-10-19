День, коли закінчиться Московська церква в Україні

Церковний МАФ з дерева побудований УПЦ МП без законного виділення землі

Сьогодні 267 голосів у першому читанні підтримали законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ

Для мене УПЦ МП закінчиться тоді, коли у парку поруч зникне їхня кібітка з парканом, охороною.

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І так у кожному парку у Києві.

Церковний МАФ з дерева побудований без законного виділення землі. І всі (влада і правоохоронці) це знають, всі це підтверджують і всі очима кліпають, але ніхто нічого не здатен зробити.

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І так при кожній лікарні.

Саме МП. Саме РПЦ. А не якась інша церква.

У палату без бахіл чи халата до рідної людини ти не зайдеш. А брудному батюшці з РПЦ, з бородою у салі – двері відкриті ледь не у реанімацію. Щоденний обход з копілкою точно за графіком. Мав, на жаль, нагоду це спостерігати.

Яких ще законів нам досі бракувало, щоб зупинити це?

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Сьогодні 267 голосів у першому читанні? Не бачу приводу радіти.

У нас чотири сотні депутатів, 10 років війни і 267 голосів?