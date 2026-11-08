Демократи США взялися посилювати підтримку України та тиск на Росію

Серед пріоритетів законодавців – військове фінансування на $15 млрд, захист української енергетики, постачання ракет для ППО та перегляд санкційної політики Білого дому

Після перемоги на проміжних виборах у США Демократична партія готує нову програму підтримки України та посилення економічного тиску на Росію. Законодавці планують використати бюджетні повноваження Конгресу та інструменти парламентського контролю, щоб домогтися додаткового фінансування для Києва й перегляду рішень адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Допомога Україні може сягнути $15 млрд

За інформацією видання, один із помічників демократів у комітеті Палати представників із закордонних справ оцінив можливий обсяг нового пакета безпекової допомоги Україні приблизно у $15 млрд. Окремим терміновим завданням законодавці називають підтримку української енергетики та протиповітряної оборони ще до завершення роботи нинішнього складу Конгресу.

Для просування своїх ініціатив демократи розглядають можливість внесення поправок до щорічного законопроєкту про національну оборону США (NDAA). Він визначає основні напрями оборонних витрат країни.

Серед питань, які прихильники України хочуть включити до документа:

додаткове військове фінансування Києва;

продовження обміну розвідувальною інформацією;

постачання ракет-перехоплювачів для української ППО;

підтримка супутникових систем Starlink і Starshield;

посилення санкцій проти Росії.

Водночас ідеться поки про політичні наміри та пропозиції, а не про затверджене фінансування. Крім того, базовий текст оборонного законопроєкту вже узгоджували обидві палати Конгресу, що ускладнює внесення суттєвих змін до нього в останні тижні роботи чинного скликання.

Демократи взялися за санкції проти Росії

Ще одним пріоритетом стане перегляд санкційного законодавства, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Закон передбачає обмеження проти російських посадовців, фінансових установ, енергетичного сектору та так званого тіньового флоту, який використовують для експорту нафти в обхід санкцій.

Особливе невдоволення демократів викликало рішення Дональда Трампа скористатися передбаченим законом механізмом винятків із санкцій. 16 жовтня президент США підписав документи про тимчасове незастосування низки обмежень. Серед аргументів адміністрації – необхідність не перешкоджати переговорам щодо завершення війни Росії проти України.

Також Вашингтон погодив домовленості щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки. Це викликало критику серед американських законодавців, які вважають, що послаблення обмежень може принести Москві додаткові доходи.

«Ми збираємося виправити законопроєкт Грема», – заявив помічник демократа в комітеті Палати представників із закордонних справ.

За його словами, близько півтора року законодавці намагалися домогтися запровадження санкцій проти Росії, однак їхні зусилля були фактично нівельовані рішеннями адміністрації.

Конгрес перевірить дії Маска та оточення Трампа

Окремим напрямом парламентського контролю стане робота супутникової мережі Starlink та її військової версії Starshield, які використовують українські військові. Демократи хочуть з'ясувати обставини обмеження супутникового зв'язку для українських сил, зокрема під час роботи безпілотників.

За даними FT, комітет Сенату з міжнародних відносин уже повідомив Ілону Маску про необхідність зберегти документи, пов'язані з уповільненням роботи системи. Запити також отримали порти, банки та організації, причетні до домовленостей щодо російського дизельного пального.

Це не перша спроба американських законодавців з'ясувати обставини перебоїв зі зв'язком. 22 жовтня сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосив про розслідування щодо Starlink і Starshield. Він звернувся до міністра оборони США Піта Гегсета та керівника SpaceX Ілона Маска із запитами про те, хто ухвалював рішення щодо обмеження доступу українських військових до супутникових технологій.

4 листопада група американських законодавців від обох палат знову звернулася до Маска з вимогою пояснити обставини перебоїв. Серед питань – хто віддав розпорядження обмежити зв'язок, чи обговорювали це з Дональдом Трампом та хто надалі контролюватиме доступ українських військових до системи.

Ще одним об'єктом уваги демократів стануть ділові інтереси спеціального представника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Обидва брали участь у переговорах щодо України та Ірану. Законодавці мають намір перевірити можливі конфлікти інтересів, пов'язані з їхньою діяльністю.

Що перемога демократів змінює для України

На проміжних виборах 3 листопада демократи здобули більшість і в Палаті представників, і в Сенаті. За даними Associated Press, результати виборів визначили перехід обох палат під контроль опозиційної до Трампа партії. Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року.

До цього часу законодавчий орган працюватиме в перехідному режимі, а більшість у ньому залишатиметься за республіканцями. Після зміни складу демократи отримають контроль над комітетами та можливість активніше проводити слухання, вимагати документи й перевіряти дії адміністрації.

Однак перемога на виборах не дає їм повного контролю над зовнішньою політикою США. Президент зберігає право вето, а для його подолання потрібні голоси двох третин членів кожної палати. Тому для ухвалення масштабних рішень щодо України демократам доведеться шукати підтримки серед республіканців.

Тим часом Україна розраховує на відновлення та розширення американської військової допомоги. Президент Володимир Зеленський наголошував на важливості двопартійної підтримки у США та необхідності продовження постачання озброєння.

Колишній посол США в Україні Білл Тейлор, коментуючи плани парламентського контролю, зауважив, що розслідування не повинні відвертати увагу Вашингтона від нагальних потреб Києва.

Нагадаємо, 30 жовтня Державний департамент США схвалив продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot орієнтовною вартістю $2,1 млрд. Закупівлю фінансують Канада, Німеччина та Норвегія. Це окрема угода, яка не входить до нового пакета на $15 млрд, про який повідомляє FT.

Раніше «Главком» писав, що демократи запропонували Конгресу виділити Україні $15 млрд. У вересні конгресмени подали відповідну поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Кошти пропонували спрямувати на закупівлю оборонної продукції, послуг, а також проєктування й будівництво.