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Новий голова Запорізької ОВА: Мобілізація – пріоритет нашої роботи

glavcom.ua
Новий голова Запорізької ОВА: Мобілізація – пріоритет нашої роботи
Федоров наголосив, що проблема з мобілізацією буде вирішена після прийняття мобілізаційного закону
фото: freepik

Іван Федоров: У нас є дві проблеми: це диверсійні групи та мобілізація

Пріоритетом роботи Запорізької ОВА є мобілізація – для цього вже налагоджена координація з ТЦК, ВЛК та поліцією. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв’ю «Главкому».

«Дійсно, мобілізація – у пріоритеті нашої роботи. Дійсно, вона складається з багатьох чинників: починаючи з того, що ТЦК та наші органи місцевого самоврядування мають вручити повістку. Потім, якщо людина не з’явилася до територіального центру комплектації у вказаний у повістці час, Нацполіція її має оголосити у розшук та знайти. Як знайдуть, то людину мають відправити до військово-лікарської комісії (ВЛК), яка у свою чергу має ідеально відпрацювати. Далі людина після ВЛК має прийти до війська», – розповів він.

Федоров додав, що ОВА координує дії з усіма структурами для того, щоби «якісно відпрацювати на кожному етапі». Він додав, що перевірки мешканців будинків та квартир також необхідні для боротьби з диверсантами.

«У нас є дві проблеми: це диверсійні групи та мобілізація. Для вирішення проблеми диверсантів нам потрібна ідентифікація. Це суто безпекове питання. Бо якщо поруч проживає диверсант – почуватися в безпеці точно не можна. Тож ми сприймаємо ідентифікацію лише як превентивний контрдиверсійний механізм, який не має нічого спільного з мобілізацією», – підкреслив Федоров.

Голова Запорізької ОВА наголосив, що проблема з мобілізацією «буде вирішена після прийняття мобілізаційного закону».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Новий голова Запорізької ОВА: У нас є дві проблеми – диверсійні групи та мобілізація
Теги: Запорізька область диверсанти Іван Федоров мобілізація

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