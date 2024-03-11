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Хто зможе «відкупитися» від війни? Нардеп розповів про ідею Кабміну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто зможе «відкупитися» від війни? Нардеп розповів про ідею Кабміну
Як повідомив нардеп, «бронь» зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тис. грн
фото з відкритих джерел

За словами Гончаренка, «бронь» отримають чиновники категорії «А», працівники ОПК, постачальники для ЗСУ та робітники поліції

Кабінет міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, за словами нардепа, «бронь» отримають усі чиновники категорії «А», працівники оборонно-промислового комплексу та постачальники для ЗСУ, а також робітники поліції. Крім того, повністю забронюють працівників паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

«Бронь» зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тис. грн, сплачує податок на доходи фізичних осіб (щонайменше 6,3 тис. грн) і єдиний соціальний внесок (щонайменше 7,7 тис. грн).

Гончаренко додав, що працівників IT-сфери, які є резидентами «Дія сіті»за умови сплати ПДФО понад 6,3 тис. грн, також не мобілізовуватимуть. 

«Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісу президента місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 тис. грн», – написав депутат.

Хто зможе «відкупитися» від війни? Нардеп розповів про ідею Кабміну фото 1
скріншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: бронювання від мобілізації мобілізація зарплата чиновник гроші

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