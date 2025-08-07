Оборонець Маріуполя Діанов відповів, чому не довіряє психотерапевтам після полону

Колишній боєць вважає, що людина, яка не знає, що таке полон, нічим не може допомогти

Колишній боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти та оборонець Маріуполя Михайло Діанов не звертався до психотерапевтів після того, як повернувся з полону, тому що їм не довіряє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв’ю для Слави Дьоміна.

«Психотерапевт, який може допомогти людині після полону, перед тим мав би так само бути в полоні. Я мільйон разів казав: «Людина, яка не була в полоні, цього не зрозуміє». Кіно, розмови – це одне, а самому це пережити – це зовсім інше. Як людина, яка в цьому не розбирається, може допомогти людині, яка це пережила?» – пояснив він.

Діанов пояснив, що людина після полону може з агресією відповісти психотерапевтові, який пропонує допомогу: «Ти там був? Ні. Ну то чим ти мені допоможеш». За його словами, допомогти може лише той, хто дійсно розуміє, що відбувалось.

«У нас хлопці, які повернулися з полону, дуже багато так само, як і раніше, працюють медиками. Просто шукати треба. Одразу біжать до шпиталів, шукають психолога. Приходить дівчина, 25 років, а там хлопака сидить, 40 років, який три роки в полоні провів. Що вона йому скаже?» – запитав він.

Також оборонець Маріуполя дав пораду близьким, які намагаються допомогти тим, кого звільнили з полону. За його словами, родина знає, яке було раніше хобі у людини: риболовля, полювання, плавання або шахи. Діанов порадив дати зайнятися людині тим, що їй раніше подобалось, чим вона захоплюється. Але він також наголосив, що з полону повертаються люди в різних станах, тому до кожного має бути особливий підхід. Також Діанов не рекомендує нагадувати чи питати про полон.

Нагадаємо, Михайло Діанов став відомим завдяки фото з «Азовсталі», на якому він усміхається з пораненою рукою. Український захисник потрапив у полон у травні 2022 року. Його обміняли у вересні того ж року.

Раніше військовий 79 окремої десантно-штурмової бригади Андрій Переверзєв, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання у полоні. За словами бійця, росіяни тикали в його рани пальцями та лупцювали його.