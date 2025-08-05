Генштаб зробив заяву про оточення наших військ у Покровську

Противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ

Мережею поширилась інформація про начебто оточення українських підрозділів у Покровську. Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву, передає «Главком».

«Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району. В той же час деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності», – йдеться в заяві Генштабу.

У повідомленні зазначено, що наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ.

«Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні.

Як повідомив головком Олександр Сирський, на сході країни російські окупанти намагались наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Українські війська «мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику «тисячі порізів», застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи».

Сирський розповів, що найскладніша ситуація наразі на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Водночас, за словами головкома, на Північнослобожанському напрямку Сили Оборони мають успіхи у звільненні території Сумській області.

Також українські військові продовжують вести бойові дії на Курщині.