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«Наші атаки сповільнюють ворога». Командувач ДШВ розповів, навіщо ЗСУ наступальні дії

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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«Наші атаки сповільнюють ворога». Командувач ДШВ розповів, навіщо ЗСУ наступальні дії
Ворог відволікається на наступальні дії Сил оборони, при цьому сповільнюючись та призупиняючись
фото з відкритих джерел

Генерал Апостол: «Оборона має бути маневреною й ініціативною»

Під час наступу армія бере ініціативу у свої руки й нав'язує противнику свої дії, тому такі маневр цілком обґрунтовані з військової точки зору. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів заступник начальника Генштабу, командувач Десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол, пояснюючи натиск українських військ на Сумському та інших напрямках.

Оборона, підкреслив військовий, має бути маневреною й ініціативною. «Треба рухатися, діяти, а не сидіти. Коли ти дієш, ти відволікаєш противника – він не зосереджується на своїх наступальних діях, на своєму «порядку денному», а зосереджується на тому, щоб гасити пожежу, яку ми йому створюємо», – зауважив офіцер.

Зараз, за його словами, саме так і відбувається. Замість того щоб рухатися, ворог відволікається на наступальні дії Сил оборони, при цьому сповільнюючись та призупиняючись.

Нагадаємо, українські військовослужбовці звільнили село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в угрупованні військ «Курськ»

«Главком» писав, що бійці ГУР зупинили наступ росіян на Сумщині. Загальні втрати окупантів склали щонайменше 334 – вбитими, ще понад 550 – пораненими.

До слова, високопосадовець НАТО під час саміту в Нідерландах на умовах анонімності заявив, що Росія зазнає значних втрат на Сумщині, що унеможливлює оточення та захоплення всього регіону. 

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Теги: ЗСУ Сумщина наступ Курщина Олег Апостол

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