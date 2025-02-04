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Верховна Рада викрила «тарифну змову» між ексголовою «Нафтогазу» Коболєвим та НКРЕКП

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Верховна Рада викрила «тарифну змову» між ексголовою «Нафтогазу» Коболєвим та НКРЕКП
НАБУ переслідує Коболєва за незаконну виплату собі $10 млн премій
фото: Lb.ua

Тимчасова слідча комісія парламенту вважає, що оборудка призвела до 48 млрд грн збитків державі

30 січня 2025 року в онлайн-форматі відбулося продовження засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, у якому 14 січня 2025 року було оголошено перерву. Про це повідомив нардеп, член енергетичного комітету ВРУ Олексій Кучеренко.

За словами Кучеренка, після проведеного обговорення, народні депутати шляхом голосування підтримали затвердження Попередніх результатів і висновків розслідування можливих фактів порушень при застосуванні методології встановлення тарифів на транспортування природного газу, дослідження їх структури та відповідності економічно обґрунтованому рівню, та доручили голові Комісії їх оприлюднити.

«Згідно із ними, за результатами розслідування Комісія вбачає, що при встановленні тарифів на транспортування газу на 2020–2024 рр. Регулятор (на той час очолюваний Тарасюком В.В.) та ТОВ «ОГТСУ» (на той час очолюване Макогоном С.Л.) у порушення Методики визначення тарифів, Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про НКРЕКП», Закону України «Про природні монополії» та на користь НАК «Нафтогаз України» (на той час очолювана Коболєвим А.В.) занизили вартість державного майна газотранспортної системи та відповідно занизили прогнозований рівень прибутку, що нараховується на вартість державного майна, та одночасно включили до складу тарифу (необхідного доходу) не підтверджену Методикою та необґрунтовану суму нібито недоотриманого доходу попереднім ліцензіатом на суму 48 млрд грн, що є прямими втратами Державного бюджету України», – повідомив нардеп.

Комісією затверджені такі попередні висновки:

  • Встановлення тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами у грудні 2019 року на регуляторний період 2020-2024 років здійснювалось не у прозорий спосіб та з порушеннями Методики визначення тарифів, що в підсумку мало значний вплив на збільшення тарифів для споживачів України на регуляторний період 2025-2029 років.
  • Зазначені порушення під час встановлення у грудні 2019 року тарифів на транспортування газу на період 2020-2024 років можуть мати ознаки корупційної діяльності при розподілі необхідного доходу між діючим та попереднім ліцензіатами та використання коштів тарифної виручки у порушення Податкового кодексу України, Методики встановлення тарифів, а також Ліцензійних умов з транспортування, у частині надання перехресних субсидій за рахунок господарської діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.
  • НКРЕКП у своїй роботі зобов’язана дотримуватись основоположних принципів Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо відкритості, прозорості та гласності процесу державного регулювання.

Крім того, ТСК вирішило, «за умови виявлення фактів правопорушень у процесі встановлення у грудні 2019 року тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами на регуляторний період 2020-2024 рр. – звернутися до правоохоронних органів із відповідним повідомленням».

Нагадаємо, НАБУ переслідує ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва за незаконну виплату собі $10 млн премій. Матеріали одного провадження вже перебувають на розгляді у ВАКС. Ще одне кримінальне провадження НАБУ – щодо виплати Коболєва другої частини премії – перебуває на етапі досудового розслідування. 

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Теги: Верховна Рада НКРЕКП Андрій Коболєв Нафтогаз України

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