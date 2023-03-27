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Охоронці відібрали у Зеленського шматок шоколаду від британського телеведучого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Охоронці відібрали у Зеленського шматок шоколаду від британського телеведучого
Телеведучий поставився до такої обережності з розумінням
фото: telegraph.co.uk

Шматок шоколаду Гріллс запропонував українському президенту під час особистої зустрічі

Охоронці президента України Володимира Зеленського не дозволили йому з’їсти шматок шоколадки, якою його пригостив британський телеведучий і мандрівник Едвард Майкл Гріллс під час візиту до України. Служба безпеки президента боялася ризику вбивства. Про це пише газета Telegraph.

ЗМІ уточнюють, що шоколад Гріллс запропонував українському президенту під час особистої зустрічі, щоб налагодити стосунки. В Україну телеведучий приїхав для зйомок документального фільму в листопаді 2022 року.

Однак тоді проти такого жесту виступила Служба безпеки Зеленського. Там вирішили, що 48-річний британець може його отруїти.

«Служба безпеки Зеленського накинулася на шоколад, який запропонував йому Гріллсом, через побоювання, що той міг намагатися отруїти українського президента», – вказується у статті.

За даними газети, телеведучий поставився до такої обережності з розумінням.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із зіркою «Піратів Карибського моря» Орландо Блумом

Теги: отруєння Володимир Зеленський охорона

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