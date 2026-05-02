Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаєві

Російські терористи завдали ударів дронами-камікадзе типу Shahed по енергетичній та критичній інфраструктурі Миколаєва. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише «Главком».

За попередніми даними, інформація про постраждалих відсутня.

«Миколаїв. Під атакою «шахедів» знову енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих», – написав він.

Варто зазначити, що напередодні внаслідок атаки та падіння уламків у місті постраждали троє людей. 35-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували – його стан стабільний. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, їм допомогу надали на місці.

У місті пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок, два приватні будинки та шість автомобілів. Також виникло кілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, в Миколаївському районі російські війська шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку, без постраждалих.