Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаєві

Іванна Гончар
Миколаїв під атакою дронів
Інформація про постраждалих відсутня

Російські терористи завдали ударів дронами-камікадзе типу Shahed по енергетичній та критичній інфраструктурі Миколаєва. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише «Главком».

За попередніми даними, інформація про постраждалих відсутня.

«Миколаїв. Під атакою «шахедів» знову енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих», – написав він.

Варто зазначити, що напередодні внаслідок атаки та падіння уламків у місті постраждали троє людей. 35-річного чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували – його стан стабільний. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес, їм допомогу надали на місці.

У місті пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок, два приватні будинки та шість автомобілів. Також виникло кілька пожеж, які оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, в Миколаївському районі російські війська шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку, без постраждалих.

Читайте також

Фото: Національна Поліція України
Поліція затримала трьох юнаків, які вкрали табличку Дудаєву у Львові
Вчора, 13:13
Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня
20 квiтня, 05:30
Росія атакувала Миколаїв безпілотниками
20 квiтня, 01:29

2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 2 травня 2026: традиції та молитва
35 бойових виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
