Зеленський нагородив почесними відзнаками бригаду «Птахи Мадяра» та центр Сил безпілотних систем

Обидва підрозділи демонструють високу ефективність на полі бою

Президент України Володимир Зеленський відзначив два підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України почесними відзнаками «За мужність та відвагу». Відповідні укази №486 та №487 оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує «Главком».

Згідно з указом №486, державну нагороду присвоєно 414-й окремій бригаді Сил Безпілотних систем Збройних Сил України (відомій як «Птахи Мадяра»). У документі зазначено, що підрозділ відзначено з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Іншим указом №487 президент ушанував почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 1-й окремий центр Сил Безпілотних систем Збройних Сил України.

«За мужність та відвагу» – це почесна відзнака Президента України, яка є колективною нагородою для військових частин та підрозділів (з'єднань) за особливі бойові заслуги. Цією відзнакою нагороджують особовий склад за мужність, відвагу та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Оскільки це нагорода частини, вона має вигляд спеціальної стрічки. Ця стрічка прикріплюється до трубки верхівки древка Бойового прапора відповідного підрозділу.

Обидва підрозділи демонструють високу ефективність на полі бою, забезпечуючи ураження ворожої техніки та живої сили за допомогою новітніх технологій та роботизованих комплексів.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем Сил безпілотних систем. Зеленський зазначив, що сучасну війну вже неможливо уявити без дронів. За його словами, українські безпілотні успішно працюють на різних рівнях: від виконання завдань на фронті до ураження важливих об’єктів ворога за сотні кілометрів вглиб його території.

Нагадаємо, 11 червня 2026 року Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем – нове військове свято, запроваджене указом президента Володимира Зеленського.