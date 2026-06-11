День батька 2026: коли святкуємо, як привітати тата та що подарувати найріднішій людині

Найкращі привітання у прозі та віршах, листівки, ідеї подарунків і цікаві факти про свято

Щороку, у третю неділю червня, в Україні відзначають День батька. Це свято присвячене всім татусям – тим, хто щодня підтримує своїх дітей, навчає їх життєвої мудрості та залишається опорою для родини навіть у найскладніші часи.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань, листівок і теплих слів для татусів, а також розповідає про історію свята та його особливе значення для українців сьогодні.

Коли День батька в Україні у 2026 році

В Україні День батька традиційно відзначають у третю неділю червня. У 2026 році свято припадає на 21 червня.

Офіційно День батька в Україні був запроваджений указом президента у 2019 році. Відтоді він щороку набуває дедалі більшої популярності.

Чому День батька став особливим під час війни

Для багатьох українських родин День батька сьогодні має особливе значення.

Тисячі українських чоловіків захищають країну на фронті, перебувають у відрядженнях або далеко від своїх сімей. Чимало дітей зустрічають це свято, чекаючи на повернення своїх татусів додому.

Саме тому 21 червня – це не лише нагода подякувати батькові за турботу й любов, а й можливість сказати найважливіші слова тим, хто щодня боронить майбутнє своїх дітей.

Як привітати тата своїми словами

Іноді кілька щирих речень можуть сказати значно більше, ніж найдовші промови чи найдорожчі подарунки. День батька – чудова нагода висловити вдячність людині, яка була поруч у важливі моменти життя, підтримувала у складні часи та раділа вашим успіхам. Не бійтеся говорити від серця – теплі слова, сказані щиро, запам'ятовуються на все життя.

Якщо вам складно підібрати потрібні слова, достатньо подякувати татові за любов, турботу, мудрі поради та підтримку. Саме такі прості й щирі побажання найчастіше стають для батьків найціннішим подарунком.

Привітання для тата

Дорогий тату! Дякую тобі за підтримку, мудрі поради та віру в мене. Бажаю міцного здоров'я, радості, сил і щасливих моментів поруч із родиною. З Днем батька!

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Тату, ти завжди був для мене прикладом мужності, порядності та доброти. Нехай у твоєму житті буде більше приводів для посмішок, а всі мрії неодмінно здійснюються.

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Вітаю з Днем батька! Бажаю тобі довгих років життя, міцного здоров'я, миру та сімейного затишку. Дякую за все, що ти для мене зробив.

Привітання татові-військовому

Дорогий тату! Сьогодні ти не лише найкращий батько, а й захисник Незалежної України. Ми пишаємося тобою і щодня чекаємо на твоє повернення. Нехай тебе береже доля, а вдома завжди чекають любов і тепло.

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Тату, дякую за твою мужність і силу. Нехай Господь оберігає тебе, а кожен день наближає нашу зустріч. Ми тебе дуже любимо.

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Любий тату! У День батька хочу подякувати тобі не лише за любов і турботу, а й за мужність, із якою ти захищаєш нашу країну. Ми пишаємося тобою щодня. Нехай доля береже тебе, а вдома завжди чекають тепло, затишок і найрідніші люди.

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Тату, сьогодні твоє свято. Ти навчив мене бути сильним, чесним і ніколи не здаватися. Дякую за твій приклад, за твою відвагу і за те, що навіть на відстані ти залишаєшся найкращим батьком. Повертайся живим і здоровим. Ми дуже на тебе чекаємо.

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З Днем батька, татусю! Ти – моя гордість і натхнення. Бажаю тобі міцного здоров'я, надійних побратимів поруч і Божого захисту на кожному кроці. Нехай усі дороги ведуть додому, до родини, яка тебе безмежно любить.

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Дорогий тату! Твоє сильне серце зігріває нас навіть тоді, коли ти далеко. Дякую за твою любов, мужність і самопожертву. Нехай кожен день дарує тобі сили, віру та надію, а попереду буде лише мирне і щасливе майбутнє.

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Мій любий тату! У цей День батька бажаю тобі витримки, здоров'я та незламного духу. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, а найзаповітнішим бажанням стане швидке повернення додому. Ми тебе любимо, цінуємо і дуже пишаємося тобою.

Привітання від доньки

Любий татусю! Для мене ти завжди будеш найкращим чоловіком у світі. Бажаю тобі здоров'я, щастя та здійснення всіх бажань. Дякую за любов, турботу й підтримку.

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Любий татусю! З Днем батька! Дякую тобі за безмежну любов, турботу та підтримку. Ти завжди був і залишаєшся моєю опорою, захисником і найкращим другом. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, радості та довгих років життя. Дуже тебе люблю!

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Дорогий тату! Для кожної доньки її батько – особливий чоловік, і для мене ти найкращий у світі. Дякую за всі щасливі спогади, мудрі поради та віру в мене. Нехай доля дарує тобі багато приводів для посмішок, а поруч завжди будуть рідні люди.

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Мій любий татусю! Ти навчив мене бути сильною, доброю та впевненою в собі. Я безмежно вдячна тобі за любов і тепло, які ти даруєш щодня. Бажаю тобі здоров'я, добробуту, миру та здійснення всіх мрій. З Днем батька!

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Тату, сьогодні я хочу сказати найголовніше – дякую. Дякую за твоє велике серце, підтримку у важкі хвилини та щиру радість за мої успіхи. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, тепла й любові. Зі святом!

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З Днем батька, мій найрідніший! Я завжди пишатимуся тим, що маю такого турботливого, мудрого та доброго тата. Бажаю тобі здоров'я, натхнення, гарного настрою та безлічі щасливих моментів у колі родини.

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Татусю, ти моя гордість, підтримка і найближча людина. Дякую за любов, турботу та віру в мене. Будь здоровим, щасливим і усміхненим. З Днем батька!

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Кажуть, що кожна донька дивиться на світ очима свого батька. Дякую тобі, татусю, що навчив мене довіряти людям, не боятися труднощів і завжди йти вперед. Нехай життя дарує тобі стільки добра, скільки ти подарував мені. З Днем батька!

Привітання від сина

Тату, ти навчив мене бути сильним, чесним і відповідальним. Дякую за твій приклад та підтримку. Бажаю тобі довгих років життя, добробуту та миру.

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Дорогий тату! З Днем батька! Дякую тобі за все, чого ти мене навчив. Ти завжди був для мене прикладом сили, чесності та відповідальності. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, добробуту і довгих років життя. Нехай кожен день приносить радість і нові приводи для гордості.

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Тату, вітаю тебе зі святом! Я вдячний долі за те, що маю такого мудрого й надійного батька. Твої поради допомагали мені долати труднощі, а твоя підтримка додавала впевненості. Бажаю тобі миру, здоров'я, енергії та здійснення всіх мрій.

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Любий тату! Ти навчив мене бути чоловіком, тримати слово і ніколи не здаватися. Дякую за твій приклад, терпіння і любов. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, теплих зустрічей і родинного затишку. З Днем батька!

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Зі святом, тату! Для мене ти завжди був і залишаєшся людиною, на яку хочеться рівнятися. Бажаю тобі міцного здоров'я, гарного настрою, достатку та миру. Нехай поруч будуть рідні люди, які цінують і люблять тебе так само сильно, як я.

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Дорогий батьку! Дякую за те, що завжди підтримував мене у важливі моменти життя, допомагав знаходити правильний шлях і вірив у мене навіть тоді, коли я сам сумнівався. Бажаю тобі щастя, міцного здоров'я та багато приводів для усмішки. З Днем батька!

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Тату, ти – моя гордість і приклад справжнього чоловіка. Нехай доля буде до тебе доброю, а кожен день приносить радість, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую за все, що ти зробив для нашої родини. Зі святом!

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Тату, дякую за мудрість, підтримку та силу духу. Бажаю тобі здоров'я, щастя і довгих років життя. З Днем батька!

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Любий тату! З роками я все більше розумію, скільки сил, турботи й любові ти вклав у мене. Дякую за кожен урок, кожну пораду і кожен момент підтримки. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою та щасливих років поруч із тими, кого ти любиш. З Днем батька!

Короткі привітання для Viber, Telegram та SMS

З Днем батька! Міцного здоров'я, щастя та родинного тепла.

Дякую за все, тату! Люблю тебе і пишаюся тобою.

Найкращому татові – найкращі побажання! Зі святом!

Бажаю сил, радості та здійснення всіх мрій. З Днем батька!

Тату, будь здоровим, щасливим і усміхненим щодня.

Вірші до Дня батька

Мій тато – сильний і сміливий,

Надійний друг і захисник.

Нехай щасливим буде завжди,

І радість дарує кожен рік.

***

Для мене ти – найкращий тато,

І приклад справжнього життя.

Бажаю щастя і достатку,

Любові, миру й майбуття.

***

Тату, сьогодні твоє свято,

І я хочу лише сказати:

Дякую за мудрість і підтримку,

За вміння любити й прощати.

Нехай буде мир над Україною,

Нехай буде спокій в душі,

А поруч завжди залишаються

Найрідніші люди твої.

Що подарувати татові на День батька

Якщо ви ще не визначилися з подарунком, зверніть увагу на кілька універсальних ідей.

Топ-10 подарунків для тата

Книга улюбленого автора. Іменна чашка або персоналізований подарунок із сімейним фото. Набір для риболовлі. Туристичне спорядження. Якісний термос. Набір для барбекю або приготування страв на природі. Похід у театр або на концерт. Годинник чи аксесуар. Сертифікат у магазин хобі чи спорядження за інтересами тата. Набір інструментів або корисний гаджет для дому й автомобіля.

Найціннішим подарунком для багатьох батьків залишається увага дітей і час, проведений разом.

Листівки до Дня батька 2026

До свята можна надіслати красиву листівку у месенджері або опублікувати її у соцмережах.

джерело листівок: pinterest.com

Цікаві факти про День батька

Вперше свято започаткували у США на початку ХХ століття.

Ідея належала американці Сонорі Смарт Додд, яка хотіла вшанувати свого батька.

Сьогодні День батька святкують у десятках країн світу.

В Україні свято офіційно відзначають із 2019 року.

Найпоширеніші запитання про День батька

Чому День батька святкують у червні?

Традиція походить із США, де День батька відзначають у третю неділю червня.

Як найкраще привітати тата?

Найкраще – сказати щирі слова вдячності особисто або зателефонувати, якщо немає можливості зустрітися.

Що подарувати татові, якщо немає великого бюджету?

Чудовим подарунком може стати сімейна вечеря, листівка, фотоальбом або спільно проведений час.

Чи святкують День батька в Україні офіційно?

Так. Свято є офіційним і відзначається щороку у третю неділю червня.

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❗️Не забудьте 21 червня знайти кілька теплих слів для свого тата – вони можуть стати для нього найкращим подарунком.