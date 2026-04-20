Удар по Миколаєву, у Туапсе атаковано НПЗ: головне за ніч 20 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч на 20 квітня 2026 року

Росія вдарила безпілотниками по Миколаєву, у Краснодарському краю у Туапсе атаковано НПЗ, розгорілася пожежа, ціна на нафту та газ підскочила після загострення між США та Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 квітня:

У Туапсе уражено НПЗ

Вночі 20 квітня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи пролунали над Туапсе, Геленджиком та Анапою. 

За словами очевидців, найгучніше зараз у районі Туапсе. Як повідомляють моніторингові канали, у Туапсе уражено НПЗ. На обʼєкті розгорілася масштабна пожежа.

Росія атакувала Миколаїв

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. Про наслідки обстрілу повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

Ціни на нафту та газ різко підскочили

Чергове загострення у відносинах між США та Іраном спровокувало стрімке подорожчання палива на глобальних ринках. Як повідомляє Bloomberg, вартість нафти Brent зросла на 7,9%, фактично нівелювавши попереднє падіння цін. Одночасно з цим європейські ціни на природний газ підскочили на 11%. 

Різкий стрибок став реакцією на перехоплення іранського судна військово-морськими силами США, якому передували атаки Тегерана на європейські танкери та повторне встановлення контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою. Аналітики ринку зазначають, що інвестори знову закладають у вартість високі безпекові ризики.

Іран пообіцяв помститися США

У штабі військових Ірану заявили, що атака США та захоплення танкера під іранським прапором є порушенням режиму припинення вогню. 

Іранське державне мовлення повідомило, що військові країни засудили дії США як «морське піратство» та заявили, що «Іран скоро відреагує».

