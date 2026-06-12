12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 12 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників фондового ринку України

Це професійне свято людей, чия діяльність безпосередньо пов'язана з розвитком фінансового сектору, акціонерних товариств та інвестиційного клімату нашої держави. В умовах сучасних економічних викликів та відбудови країни фахівці фондового ринку відіграють важливу роль у залученні капіталу, забезпеченні прозорості фінансових операцій та інтеграції українського фінансового простору до європейських і світових стандартів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Цей день був встановлений Міжнародною організацією праці (МОП) з метою привернення уваги глобальної спільноти до проблеми експлуатації дітей. Щороку мільйони неповнолітніх у всьому світі змушені працювати в умовах, які позбавляють їх дитинства, освіти та загрожують їхньому здоров’ю. Свято закликає уряди та громадські інституції об'єднувати зусилля для повного викорінення дитячої праці.

День червоної троянди

Щорічно 12 червня відзначаємо свято справжньої королеви квітів – День червоної троянди (Red Rose Day). Подія походить зі США і створена, що вшанувати один найбільш знакових символів кохання і романтики в історії – червоній троянді.

Ця давня рослина існувала ще 50 мільйонів років тому, а культурній троянді близько 5 тисяч років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів королеви квітів. Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але кращі майстри з вирощування – французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині – йому вже більш ніж тисяча років.

День червоної троянди – це не лише свято квітки, це вшанування великого спектру значень та ролей її у житті людини. Червона троянда продовжує залишатися популярним символом любові, романтики, краси, материнства і всього того, що є прекрасним у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського

12 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує двох великих подвижників і пустельників християнського світу. Преподобний Онуфрій Великий – один із найшанованіших ранньохристиянських святих IV століття. Він прожив у повній самотності в єгипетській пустелі близько 60 років. Весь цей час він провів у суворих постах, безперестанних молитвах та боротьбі з підступними спокусами. За переказами, його єдиним одягом було довге волосся та борода, а їжу йому приносив ангел. Його життя є символом абсолютного зречення від земних благ заради служіння Господу. Преподобний Петро Афонський – видатний подвижник VII-VIII століть, який вважається першим постійним пустельником на Святій Горі Афон. Будучи воєводою, Петро потрапив у полон до сирійців, де дав обітницю присвятити життя Богові, якщо звільниться. Чудесним чином врятований святителем Миколаєм, він прийняв чернецтво в Римі, а згодом, за вказівкою Богородиці, оселився на Афоні, де прожив у молитві та самотності 53 роки.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами і спостереженнями наших предків, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Рясна роса зранку – літо буде сонячним і дуже теплим;

у ставках та річках активно хлюпається риба – найближчими днями розпочнеться потужна злива;

бджоли ввечері масово повертаються до вуликів – чекайте на різку зміну погоди та сильний вітер;

багато ягід на кущах дикої малини – зима буде затяжною та сніжною.

Історичні події

1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк;

1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;

1920 рік – офіційне відкриття Панамського каналу;

1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;

1931 рік – гангстер Аль Капоне і 68 його соратників засудили за порушення «сухого» закону;

1964 рік – Нельсон Мандела засуджують на довічне ув'язнення;

1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;

1975 рік – створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1999 рік – до Приштини (столиці Косова) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Арсеній, Іван, Онуфрій, Петро, Степан, Анна.