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12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 12 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників фондового ринку України

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Це професійне свято людей, чия діяльність безпосередньо пов'язана з розвитком фінансового сектору, акціонерних товариств та інвестиційного клімату нашої держави. В умовах сучасних економічних викликів та відбудови країни фахівці фондового ринку відіграють важливу роль у залученні капіталу, забезпеченні прозорості фінансових операцій та інтеграції українського фінансового простору до європейських і світових стандартів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

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Цей день був встановлений Міжнародною організацією праці (МОП) з метою привернення уваги глобальної спільноти до проблеми експлуатації дітей. Щороку мільйони неповнолітніх у всьому світі змушені працювати в умовах, які позбавляють їх дитинства, освіти та загрожують їхньому здоров’ю. Свято закликає уряди та громадські інституції об'єднувати зусилля для повного викорінення дитячої праці.

День червоної троянди

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Щорічно 12 червня відзначаємо свято справжньої королеви квітів – День червоної троянди (Red Rose Day). Подія походить зі США і створена, що вшанувати один найбільш знакових символів кохання і романтики в історії – червоній троянді.

Ця давня рослина існувала ще 50 мільйонів років тому, а культурній троянді близько 5 тисяч років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів королеви квітів. Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але кращі майстри з вирощування – французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині – йому вже більш ніж тисяча років.

День червоної троянди – це не лише свято квітки, це вшанування великого спектру значень та ролей її у житті людини. Червона троянда продовжує залишатися популярним символом любові, романтики, краси, материнства і всього того, що є прекрасним у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського

12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

12 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує двох великих подвижників і пустельників християнського світу. Преподобний Онуфрій Великий – один із найшанованіших ранньохристиянських святих IV століття. Він прожив у повній самотності в єгипетській пустелі близько 60 років. Весь цей час він провів у суворих постах, безперестанних молитвах та боротьбі з підступними спокусами. За переказами, його єдиним одягом було довге волосся та борода, а їжу йому приносив ангел. Його життя є символом абсолютного зречення від земних благ заради служіння Господу. Преподобний Петро Афонський – видатний подвижник VII-VIII століть, який вважається першим постійним пустельником на Святій Горі Афон. Будучи воєводою, Петро потрапив у полон до сирійців, де дав обітницю присвятити життя Богові, якщо звільниться. Чудесним чином врятований святителем Миколаєм, він прийняв чернецтво в Римі, а згодом, за вказівкою Богородиці, оселився на Афоні, де прожив у молитві та самотності 53 роки.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами і спостереженнями наших предків, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Рясна роса зранку – літо буде сонячним і дуже теплим;
  • у ставках та річках активно хлюпається риба – найближчими днями розпочнеться потужна злива;
  • бджоли ввечері масово повертаються до вуликів – чекайте на різку зміну погоди та сильний вітер;
  • багато ягід на кущах дикої малини – зима буде затяжною та сніжною.

Історичні події

  • 1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк;
  • 1824 рік – у Парижі виходить перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу»;
  • 1920 рік – офіційне відкриття Панамського каналу;
  • 1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;
  • 1931 рік – гангстер Аль Капоне і 68 його соратників засудили за порушення «сухого» закону;
  • 1964 рік – Нельсон Мандела засуджують на довічне ув'язнення;
  • 1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича;
  • 1975 рік – створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;
  • 1999 рік – до Приштини (столиці Косова) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Арсеній, Іван, Онуфрій, Петро, Степан, Анна.

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Теги: календар свято традиції релігія свята

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