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Яке релігійне свято відзначається 12 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Яке релігійне свято відзначається 12 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 12 червня в церковному календарі – День пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського

12 червня православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. Це свято присвячене духовному подвигу, мудрості та непохитній вірі двох великих пустельників, які провели своє життя в суворих молитвах та усамітненні.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського

Яке релігійне свято відзначається 12 червня 2026: традиції та молитва фото 1

12 червня за новим стилем православні християни згадують двох видатних аскетів раннього християнства. Преподобний Онуфрій Великий жив у IV столітті та обрав шлях абсолютного усамітнення. Понад 60 років він провів у дикій єгипетській пустелі, не бачачи людського обличчя, терплячи спеку та холод. Його життя було сповнене безперестанної молитви, а єдиним одягом слугувало довге волосся. За переказами, хліб йому щодня приносив ангел, а біля його печери чудесним чином виросла фінікова пальма, яка годувала святого. Преподобний Петро Афонський вважається першим пустельником Святої Гори Афон, де він прожив у VII-VIII століттях. Колишній військовий воєвода, він потрапив у важкий полон до сирійців. Чудесно звільнений з темниці за заступництвом святителя Миколая, Петро прийняв чернечий постриг у Римі. Згодом, за вказівкою самої Пресвятої Богородиці, він оселився на Афоні. Святий провів там 53 роки в самоті, ведучи невидиму духовну боротьбу зі спокусами.

Молитви дня

О, святі й преподобні отці наші Онуфрію та Петре! Ви, що усамітнилися в пустелях і на горах, серця свої чистими для Господа зберегли. До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Человіколюбця Бога за нас, грішних. Погляньте на наші земні скорботи й випробування, випросіть для нас у Всевишнього міцність віри, спокій душевний, зцілення від хвороб та захист від усякого зла. Навчіть нас терпіння і щирої любові до Бога, щоб ми, долаючи земні спокуси, сподобилися Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки ретельно спостерігали за природою цього дня, вірячи, що прикмети можуть передбачити майбутній урожай та зміну погоди:

  • Якщо зранку на траві лежить рясна роса – літо буде сонячним і сухим.
  • Якщо під час заходу сонця хмари пофарбовані у багряний колір – наступний день принесе сильний вітер.
  • Якщо в річках активно хлюпається та вистрибує риба – чекайте на швидку потужну зливу.
  • Якщо бджоли масово повертаються до своїх вуликів раніше звичного – погода різко зіпсується.

Цей день у народі вважався сприятливим для посіву пізніх культур, проте вшанування пам'яті святих вимагало утриматися від важкої та брудної праці після заходу сонця.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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