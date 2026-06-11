Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»
Зеленський підписав указ про запровадження нової державної відзнаки – «Громада-рятівник»
фото: Офіс президента

Вручати почесну відзнаку зможе президент України або уповноважені ним посадові особи

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нової державної відзнаки – «Громада-рятівник».

Нею відзначатимуть територіальні громади, жителі яких проявили мужність, солідарність та гуманітарну підтримку під час відсічі російської агресії. Відповідний указ №491/2026 глава держави підписав 11 червня, пише «Главком».

Згідно з документом, почесну відзнаку присвоюватимуть указом президента територіальним громадам, які надають допомогу населенню прифронтових територій, підтримують Сили оборони України, беруть участь у посиленні обороноздатності держави та роблять вагомий внесок у захист незалежності й суверенітету України.

Подання щодо присвоєння відзнаки зможуть вносити Кабінет міністрів, обласні та Київська міська державні або військові адміністрації. Повторне присвоєння відзнаки одній громаді не передбачене.

Громади, відзначені президентом, отримуватимуть спеціальну статуетку, пам'ятну плакетку та футляр. Відзнака матиме вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце, розміщене на циліндричній підставці з написом «Громада-рятівник». На зворотному боці статуетки зазначатимуть повну назву громади, номер відзнаки та рік її присвоєння.

Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник» фото 1

Також указом затверджено зовнішній вигляд пам'ятної плакетки та футляра до почесної відзнаки.

Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник» фото 2

Кабінету міністрів та Державному управлінню справами доручено забезпечити виготовлення відзнак, пам'ятних плакеток і футлярів, а також вирішити питання їх фінансування.

Вручати почесну відзнаку зможе президент України або уповноважені ним посадові особи з урахуванням безпекової ситуації та вимог щодо збереження життя і здоров'я людей.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
14 травня, 22:02
Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі
Понад 4500 ударів за тиждень та 52 загиблих: Зеленський підбив підсумки російського терору
17 травня, 11:00
Президент: Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз
Посилення ППО на півночі України. Зеленський дав доручення Міністерству оборони
21 травня, 20:30
Усі показані «матеріали» виявилися грубим фотошопом
Російські пропагандисти вигадали черговий дивний фейк про Зеленського
23 травня, 18:52
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися із Зеленським
Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським
2 червня, 16:06
Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026
Аварійно-рятувальні роботи у Києві та Дніпрі. Головне за 2 червня 2026
2 червня, 21:14
Засідання Ради Україна – НАТО, удар по Дніпру. Головне за 3 червня 2026
Засідання Ради Україна – НАТО, удар по Дніпру. Головне за 3 червня 2026
3 червня, 21:12
Літак Зеленського знову в Польщі
Літак Зеленського повернувся на базу до Польщі попри чутки про конфлікт через УПА
Вчора, 20:38
Президент Польщі Навроцький поставив під сумнів нагородження Зеленського
Польща висунула Зеленському умову для збереження ордена Білого Орла
Сьогодні, 19:15

Суспільство

Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»
Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»
Зеленський нагородив почесними відзнаками бригаду «Птахи Мадяра» та центр Сил безпілотних систем
Зеленський нагородив почесними відзнаками бригаду «Птахи Мадяра» та центр Сил безпілотних систем
Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців
Хто ризикує залишитися без виплат єВідновлення: важливе попередження для українців
Франція допоможе захистити українське небо: подробиці від Федорова
Франція допоможе захистити українське небо: подробиці від Федорова
Зеленський зробив заяву про права ЛГБТК+ в Україні
Зеленський зробив заяву про права ЛГБТК+ в Україні
Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи
Окупаційна влада Севастополя через паливну кризу масово скасовує громадські заходи

Новини

ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Сьогодні, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Сьогодні, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua