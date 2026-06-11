Зеленський запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»

Вручати почесну відзнаку зможе президент України або уповноважені ним посадові особи

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нової державної відзнаки – «Громада-рятівник».

Нею відзначатимуть територіальні громади, жителі яких проявили мужність, солідарність та гуманітарну підтримку під час відсічі російської агресії. Відповідний указ №491/2026 глава держави підписав 11 червня, пише «Главком».

Згідно з документом, почесну відзнаку присвоюватимуть указом президента територіальним громадам, які надають допомогу населенню прифронтових територій, підтримують Сили оборони України, беруть участь у посиленні обороноздатності держави та роблять вагомий внесок у захист незалежності й суверенітету України.

Подання щодо присвоєння відзнаки зможуть вносити Кабінет міністрів, обласні та Київська міська державні або військові адміністрації. Повторне присвоєння відзнаки одній громаді не передбачене.

Громади, відзначені президентом, отримуватимуть спеціальну статуетку, пам'ятну плакетку та футляр. Відзнака матиме вигляд двох рук, які тримають стилізоване серце, розміщене на циліндричній підставці з написом «Громада-рятівник». На зворотному боці статуетки зазначатимуть повну назву громади, номер відзнаки та рік її присвоєння.

Також указом затверджено зовнішній вигляд пам'ятної плакетки та футляра до почесної відзнаки.

Кабінету міністрів та Державному управлінню справами доручено забезпечити виготовлення відзнак, пам'ятних плакеток і футлярів, а також вирішити питання їх фінансування.

Вручати почесну відзнаку зможе президент України або уповноважені ним посадові особи з урахуванням безпекової ситуації та вимог щодо збереження життя і здоров'я людей.