Поліція затримала трьох юнаків, які вкрали табличку Дудаєву у Львові

Вікторія Літвінова
Фото: Національна Поліція України

Зловмисниками виявилися троє 18-річних мешканців Миколаївської області

Правоохоронці за гарячими слідами розкрили крадіжку меморіальної таблички першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву у Львові. Трьох підозрюваних затримано, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області

Камери «Безпечної Львівщини» вирахували зловмисників

Крадіжку виявили вранці 1 травня: близько 07:25 один із чиновників Львівської міської ради повідомив поліції, що з фасаду будинку в центрі міста зникла меморіальна табличка Дудаєву. До розкриття злочину долучили оперативників Управління карного розшуку поліції Львівщини, працівників Львівського районного управління поліції №1, а також співробітників Управління кримінального аналізу та Управління СБУ у Львівській області.

Встановити місцеперебування підозрюваних допомогли записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Поліцейські проаналізували відео й оперативно відпрацювали три особи, причетні до крадіжки. Усіх їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися троє 18-річних жителів Миколаївської області.

Загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, меморіальну табличку на честь Джохара Дудаєва відкрили у Львові 21 квітня 2026 року – в день 30-річчя від загибелі першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Його було вбито 21 квітня 1996 року: російська ракета уразила Дудаєва під час сеансу зв'язку поблизу села Гехі-Чу на заході Чечні.

Нагадаємо, 1 травня «Главком» повідомив про крадіжку таблички з фасаду будинку у центрі Львова. Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко тоді заявив, що про інцидент повідомили поліцію і табличку найближчим часом відновлять.

Розстріл жінки в Бучі: прокуратура оголосила підозру двом росіянам
Поліція затримала трьох юнаків, які вкрали табличку Дудаєву у Львові
Київська митниця спалила майже 60 кг наркотиків, замаскованих під цукерки і жувальну гумку
Коломойський отримав нову підозру
На Буковині перед судом постануть ділки, які продавали «права» за €350
На Рівненщині затримано чоловіка, який стріляв у військових ТЦК та поліцейського

