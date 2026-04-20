Росія атакувала Миколаїв безпілотниками

Внаслідок атаки постраждалих немає

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. Про наслідки обстрілу повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає «Главком».

За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

На місці події працювали екстрені служби та представники місцевої адміністрації для ліквідації наслідків та оцінки збитків. За офіційною інформацією, загиблих або поранених серед мешканців міста немає.

