Росія атакувала Миколаїв безпілотниками

Аліна Самойленко
Внаслідок атаки постраждалих немає

У ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. Про наслідки обстрілу повідомили міський голова Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає «Главком».

За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

На місці події працювали екстрені служби та представники місцевої адміністрації для ліквідації наслідків та оцінки збитків. За офіційною інформацією, загиблих або поранених серед мешканців міста немає.

Нагадаємо, Росія здійснила чергову атаку на Миколаїв. Під прицілом ворожих дронів  опинилися житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждали люди. 

Як повідомив Віталій Кім, внаслідок атаки Миколаєва постраждали троє місцевих мешканців. Також дрони зруйнували житлові будинки. «Внаслідок атаки шахедів на місто поранення отримали троє чоловіків – 19, 23 та 42 років. Двох постраждалих госпіталізовано, третьому – допомога була надана на місці. Пошкоджено приватний будинок», – повідомив Віталій Кім. 

Як відомо, 4 березня російська терористична армія атакувала Миколаїв. Внаслідок цього пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. За даними влади, виникла пожежа. Зокрема, легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. 

Також повідомлялося, у Миколаєві ввечері 23 лютого стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які прибули на перезмінку.Усіх постраждалих госпіталізували. 

