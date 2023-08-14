Торговельна мережа Fozzy тимчасово припиняє свою роботу в Одесі

Внаслідок російського обстрілу постраждали троє співробітників магазину

Внаслідок російської атаки в ніч з 13 на 14 серпня приміщення гіпермаркету Fozzy в Одесі зруйновано вщент та відновленню не підлягає. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Загиблих немає, серед постраждалих – троє наших співробітників, наразі їх стан стабільний. Ми залишаємося на зв’язку з ними, їх родинами і з надією чекаємо на добрі новини... Одеса сьогодні – місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої родини та жити звичне життя навіть в умовах війни. Місце, де колись був гарний оновлений Fozzy двері якого відтепер зачинено. Ми з жалем повідомляємо, що Fozzy в Одесі працювати не буде», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

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Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».