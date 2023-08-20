Росіяни накрили вогнем лікарню у Вовчанську, є загиблий (фото)

Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні

Сьогодні, 20 серпня, росіяни обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору у Вовчанську на Харківщині. Про це повідомляє департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

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«Вовчанськ. Ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектора міста. Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що о 13:50 пожежу було ліквідовано. Внаслідок осколкових поранень загинув чоловік 1952 року народження.

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Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.