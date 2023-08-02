Обстріл Херсона: лікар-отоларинголог загинув у перший робочий день

Дмитро з Полтави після отримання диплома вирішив не їхати з міста, натомість продовжив допомагати місцевим мешканцям

Через учорашній обстріл росіянами лікарні у Херсоні загинув оториноларинголог Дмитро Білий із Полтави. Про хлопця розповіли на сторінці Запорізького державного медичного університету, який він закінчив.

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До університету Дмитро вступив у 2015 році. Випустився у 2021 році, одразу пішовши на інтернатуру за спеціальністю «отоларингологія» у херсонську лікарню ім. Є. Карабелеша. Там і залишився працювати. 1 серпня було першим робочим днем Дмитра як лікаря. Хлопець був радий, що мав можливість залишитися працювати у престижній лікарні.

«Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні вийшов на роботу», – написали на сторінці навчального закладу.

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Росіяни забрали життя юнака у його перший робочий день фото з відкритих джерел

Унаслідок ворожого обстрілу молодий лікар ЛОР-відділення Дмитро Білий отримав множинні осколкові поранення.

«Позитивний та завжди веселий. Не зважаючи на постійні обстріли, Дмитро, коли отримав диплом лікаря, вирішив не їхати з міста, а продовжив допомагати херсонцям. Це був його перший робочий день в ролі лікаря…

Та через клятих російських терористів останній», – зауважила політична і громадська діячка, лікарка-дерматологиня Ольга Богомолець.

У Херсоні загинув молодий медик Дмитро Білий фото з відкритих джерел

Допомогти сім'ї Дмитра можна фінансово, гроші збирає його близький друг Артур: 4441114458823869.

Нагадаємо, учора окупанти вдарили по лікарні в Херсоні. Унаслідок обстрілу медичного закладу постраждали четверо працівників лікарні – у них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Керівник медичного закладу зазначив, що після деокупації на території лікарні не перебували військові й не було ознак присутності військового об’єкту. Вороги цілилися на ураження не просто по цивільному об’єкту, а по будівлі, де перебуває чимало пацієнтів, які сподіваються на одужання.