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Онуфрій заявив, що митрополит Павло негідний бути в СІЗО: курйозне відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Онуфрій заявив, що митрополит Павло негідний бути в СІЗО: курйозне відео
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій
фото: скриншот відео

Висловлюючи підтримку арештованому церковнослужителю, предстоятель УПЦ МП видав кумедну заяву

Предстоятель так званої Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) підтримав арештованого екснамісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петра Лебедя) словами, що той негідний сидіти в СІЗО і хай тепер йому Бог помагає. Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке вже розлетілося мережею.

«Дорогий владика Павел, до нас дійшли чутки про те, що вас закрили в СІЗО, і ми це сприйняли з сумом, жалем, але я знаю, що ви добрий монах, добрий архієрей, добрий намісник святої Лаври Печерської», – сказав Онуфрій.

На його думку, арешт Петра Лебедя – це непорозуміння і люди це нібито розуміють.

«Ви (митрополит Павло – «Главком») недостойні цього, щоб вас тримати в СІЗО, але я бажаю вам, щоб Господь вас укріпив, дав сили, і це закінчиться. І будете ви на свободі, і ми будемо знов разом молитися і прославляти Бога», – переконаний церковнослужитель.

Зазначимо, що семантично вираз «недостойні цього» означає, що митрополит Павло не достатньо гідний для того, щоб перебувати в СІЗО.

Наостанок Онуфрій побажав Петру Лебедю «божої помощі».

Нагадаємо, Солом’янський райсуд Києва 14 липня задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

Як відомо, минулий запобіжний захід передбачав цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії РФ та розпалюванні релігійної ворожнечі. 

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована 22 травня. На аудіозаписах СБУ священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області. 

Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.

До слова, московський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) звернувся з посланням до представників церков, генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи у зв'язку з арештом митрополита Павла.

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Теги: Митрополит Онуфрій Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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