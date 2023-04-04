«Смертельний гріх» митрополита Павла: як служитель УПЦ МП збудував шикарний маєток

Земельну ділянку для свого маєтку в центрі Києва митрополит Павло майже вкрав у звичайного киянина

Колишній настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Петро Лебідь) виявився власником особняка на Печерських пагорбах завдяки «віджиму» землі у спадкоємця. Про це повідомляє видання «Обозреватель».

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Сьогодні митрополит Павло перебуває під домашнім арештом за підозрою у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. Абсолютно законні дії СБУ в Росії було сприйнято як «гоніння на церкву» та «полювання на відьом». Однак, як стверджують люди, «на митрополиті Павлові тавра ніде ставити».

Владика Павло та диктатор Володимир Путін

Попри те, що корисливість – це смертельний гріх, митрополит Павло всіляко потурає своїй жадібності: любить дорогі годинники, шарфи, автомобілі виключно марки «Мерседес». Окрім цього, він став «колекціонером» нерухомості. Історія про те, як він отримав особняк у центрі Києва, – яскравий тому приклад

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Митрополит Павло надає перевагу лише машинам з маркою Mercedes

Митрополит Павло вкрав земельну ділянку в киянина

Родина Береговенків жила у Києві на вулиці Землянській, 10 починаючи ще з далекого 1913 року. 1941 року, під час бомбардування фашистами Києва, будинок було зруйновано: загинули троє членів цієї родини – дві дівчинки та жінка похилого віку. Поховали їх під час війни там же – на рідному обійсті.

Єдиним, хто вижив, кого солдати дістали з-під уламків, був однорічний Вітя. Через роки разом із мамою він наново відбудував будинок. Після смерті всіх рідних (останньою 1987 року померла мама) Віктор став єдиним спадкоємцем і власником всього домоволодіння, що підтверджується рішенням суду від 21 листопада 1987 року та свідоцтвом про право на спадщину.

Наприкінці 90-х почалася хвиля приватизації. Віктор Береговенко 1998 року (як і сусіди) звернувся до Печерської держадміністрації, щоб приватизувати земельну ділянку, але зіткнувся з потужною протидією.

Родина Береговенків жила на Печерських пагорбах із 1913 року

Чоловіка, який працював на київському заводі «Арсенал» (державному підприємстві військово-промислового комплексу), чиновники ганяли по колу за новими та новими довідками. А у жовтні 2000 року трапилося лихо: будинок підпалили – від нього залишився лише фундамент.

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Уже після пожежі Віктор несподівано дізнався, що майже рік тому Київрада віддала його ділянку у володіння двом «святим отцям». І не абикому – новими «власниками» виявилися Блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир та намісник Києво-Печерської лаври, на той час єпископ, Павло.

За рішенням Київської міської ради від 28.12.1999 року № 198/700 «Про надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та господарських будівель» громадянам Сабодану В.М. та Лебедю П.Д. було виділено земельні ділянки розміром по 0,10 га кожному на вул. Землянській. Цікавий момент – рішення Київради датоване тим самим днем, коли нотаріус видав

Законний спадкоємець був шокований тим, що земля предків пішла до рук чужих людей. Він не сидів склавши рук, проте лише 14 серпня 2001 року Печерський суд задовольнив позов Береговенка до Київради та визнав недійсним виділення священнослужителям чужої землі (через численні порушення чинного законодавства). Віктору Береговенку свідоцтво про право на спадщину, за яким чоловіку належить усе домоволодіння.

Впливові священники натиснули на важелі, і Київрада оскаржила це рішення у вищій судовій інстанції – Верховному Суді. Той, своєю чергою, повернув справу на повторний розгляд. А через рік Печерський суд Києва виніс прямо протилежне (своєму попередньому) рішення! Тепер – на користь «отців». Причому засідання відбувалося у закритому режимі: на нього не пустили журналістів, також було незаконно заборонено використання технічних засобів фіксації процесу.

Проте Віктор Береговенко здаватися не збирався – вирішив опротестувати рішення. Він сплатив судовий збір, проте квитанції про це вже в суді дивним чином зникли. Причому тричі! Поки не минув термін подання апеляції.

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Після отримання виконавчого листа з суду митрополит Володимир (Сабодан) та настоятель Лаври (Лебідь) на фактично відібраній у літнього киянина землі розпочали будівництво своїх особняків.

Береговенко продовжував битися за землю, на якій майже століття мешкала його родина. У цей час міліцію закидали скаргами про нібито незаконні дії Віктора Береговенка. На думку колишніх правоохоронців, яким вони поділилися з виданням, це робилося навмисно, щоби остаточно «віджати» землю. Міліція ж не могла втрутитися, бо це була цивільно-правова суперечка, яка на той час розглядалася в суді.

Судові тяжби тривали аж до 2007 року – і в результаті літній киянин залишився ні з чим. Домогтися справедливості, побороти впливових священнослужителів, яким явно допомагали і чиновники, і суд, виявилося неможливо.

«Колекціонер» розкоші

Кореспонденти з'їздили до особняка, який збудував на Печерську митрополит Павло. За словами сусідів, його тут часто бачили.

Будинок митрополита Павла на Печерську

Згідно з даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок на вулиці Землянській, 10а належить безпосередньо митрополиту Павлу (у світі він – Петро Дмитрович Лебідь).

Будинок на вулиці Землянській у Києві належить митрополиту Павлу

Загальна площа «скромного» маєтку складає 545 кв. м, а житлова – 104 кв. м.

Будинок митрополита Павла

Вартість землі у цьому елітному районі (межує з Ботанічним садом) – на вагу золота. Наприклад, на сусідній вулиці Мічуринській продають ділянку землі, а ціна лише однієї сотки становить понад $100 тис.

Ділянка митрополита – 10 соток, її ціна – щонайменше мільйон.

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У садибі митрополита провели обшук фото: СБУ

Будинок митрополита обставлений у «пшонка-стайлі» фото: СБУ

Ще два будинки владики Павла розташовані у селі Вороньків Бориспільського району.

У селі Вороньків митрополит Павло має ще два будинки

Один – це величезний майновий комплекс на вулиці Українській, який у 2015 році зняли активісти «Автомайдану».

Другий будинок – на вулиці Молодіжній. Саме тут за рішенням суду і має бути під домашнім арештом митрополит.

Рішення про запобіжний захід митрополиту Павлу

Ось тільки умови в цьому будинку Лебідь вважає для себе «неналежними"», про що і заявив під час обрання запобіжного заходу.

«Там узагалі практично нема на чому спати, немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки... Невелика хатка. Я її продавав, але ніхто не купив, тому я звідти все роздав: ліжка, пральні машинки, холодильник... Я не любив це місце... Я вам говорю, Бог свідок (хреститься), я там був востаннє у 2009 році», – сказав митрополит у суді журналістам.

Ось тільки за даними Реєстру, свідоцтво про право власності на цей будинок Лебідь отримав у 2011 році.

Можливо, митрополит Павло справді не звик жити в таких «простих» маєтках.

Нагадаємо, що СБУ провела обшуки у резиденції Павла: на воротах митрополита – герб Російської імперії. Будинок Павла зовсім не відповідний до його церковного чину. Людина, яка мала б вести аскетичний спосіб життя, марить розкішшю. Серед цінних речей у помешканні митрополита є ікони, а також власний портрет із бурштину.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита.

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Заарештований колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло назвав кримінальну справу проти нього спробою усунути його від керівництва. У своїй проповіді скандальний митрополит запевнив, що не падає духом і порівняв свої муки із Христовими.