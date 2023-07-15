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Парафіянка Московської церкви пояснила, нащо митрополиту Павлу Mercedes (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Парафіянка Московської церкви пояснила, нащо митрополиту Павлу Mercedes (відео)
Парафіянка УПЦ МП активно виправдовує митрополита Павла
фото: скриншот відео

На переконання жінки, церковнослужитель постійно молиться під Чорнобилем

Парафіянка Московської церкви в Україні пояснила, для чого колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю, або ж як називають у народі – Паші Мерседесу), якого посадили у СІЗО, потрібен автомобіль Mercedes. Відео поширив проєкт Watchers.

На думку парафіянки, митрополит постійно ризикує здоров’ям, через що заслуговує мати дорогу автівку.

«Під Чорнобилем абсолютно сильна радіація. Митрополит Павло постійно там, постійно молиться. А ви його спитали, як його здоров'я? А ви спитали? Так от, йому й повинен бути Mercede», – заявила жінка.

У коментарі журналістам Лебідь сказав, що засудив російську агресію і ставиться до неї дуже негативно.

Однак на запитання журналістки, чи вважає він РФ країною-агресоркою, митрополит відповів: «РФ не є агресором, тому що в мене там живе сестра. А ті, хто робить агресію – тих засуджуємо».

Нагадаємо, Солом’янський райсуд Києва 14 липня задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

Як відомо, минулий запобіжний захід передбачав цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії РФ та розпалюванні релігійної ворожнечі. 

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована 22 травня. На аудіозаписах СБУ священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області. 

Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.

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Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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