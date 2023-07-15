Парафіянка Московської церкви пояснила, нащо митрополиту Павлу Mercedes (відео)

На переконання жінки, церковнослужитель постійно молиться під Чорнобилем

Парафіянка Московської церкви в Україні пояснила, для чого колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу (Петру Лебедю, або ж як називають у народі – Паші Мерседесу), якого посадили у СІЗО, потрібен автомобіль Mercedes. Відео поширив проєкт Watchers.

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На думку парафіянки, митрополит постійно ризикує здоров’ям, через що заслуговує мати дорогу автівку.

«Під Чорнобилем абсолютно сильна радіація. Митрополит Павло постійно там, постійно молиться. А ви його спитали, як його здоров'я? А ви спитали? Так от, йому й повинен бути Mercede», – заявила жінка.

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У коментарі журналістам Лебідь сказав, що засудив російську агресію і ставиться до неї дуже негативно.

Однак на запитання журналістки, чи вважає він РФ країною-агресоркою, митрополит відповів: «РФ не є агресором, тому що в мене там живе сестра. А ті, хто робить агресію – тих засуджуємо».

Нагадаємо, Солом’янський райсуд Києва 14 липня задовольнив клопотання прокурорів щодо зміни запобіжного заходу митрополиту Павлу з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйони гривень.

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Як відомо, минулий запобіжний захід передбачав цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії РФ та розпалюванні релігійної ворожнечі.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована 22 травня. На аудіозаписах СБУ священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області.

Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.