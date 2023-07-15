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Гундяєв заступився за митрополита Павла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гундяєв заступився за митрополита Павла
Патріарх Кирило звернувся із посланням до генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи
фото з відкритих джерел

Кирило закликав вжити заходів для захисту митрополита УПЦ МП, оскільки арешт нібито може призвести до його смерті

Московський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) звернувся з посланням до представників церков, генсеків ООН, ОБСЄ та Ради Європи у зв'язку з арештом митрополита Московської церкви Павла (Петра Лебедя). Відповідне звернення з’явилося на офіційному сайті патріарха.  

Гундяєв заступився за митрополита Павла фото 1

У своєму зверненні Кирило закликав вжити заходів для захисту митрополита УПЦ МП, оскільки арешт нібито може призвести до його смерті. Він також заявив, що митрополит Павло зазнав репресій з боку української влади через свої релігійні переконання.

Нагадаємо, митрополиту Московської церкви Павлу (Петру Лебедю), якого ще називають «Паша Мерседес», змінили запобіжний захід. Замість цілодобового домашнього арешту йому присудили тримання під вартою до 14 серпня або ж заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Раніше суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Минулий запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.

У залі суду Паша Мерседес жартував щодо свого прізвиська, розповідав про розкольників, а після оголошення рішення – ще й за звичкою пригрозив судді судом Божим.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області. 

Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.

Прокурор наголосив – владика російської церкви в Україні має носити браслет цілодобово. Адже може впливати на свідків. Зрештою суддя ухвалив рішення – до 31 серпня владика Павло не їздитиме в Лавру і сидітиме під домашнім арештом.

Напередодні мережу облетіло відео – скандальний екснамісник явився до Києво-Печерської лаври, чим порушив домашній арешт. У прокуратурі того дня Павла викликали до СБУ. Але по дорозі, уточнюють адвокати, владика заїхав на трапезу.

«Коли людина їде маршрутом і зголодніла, вона може заїхати пообідати?» – запитав адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

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Теги: Кабмін УПЦ МП відео Mercedes Епіфаній Україна суддя слідство адвокат прокурор арешт патріарх Кирил

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