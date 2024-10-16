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Скільки українців отримують пенсії понад 10 тис. грн: невтішна статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки українців отримують пенсії понад 10 тис. грн: невтішна статистика
2,64 млн українців отримують пенсію від 5 000 до 10 000 грн
фото: bank.gov.ua

Найбільші виплати отримують пенсіонери з Києва, а найменші – із західних регіонів

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні нараховується 10,34 млн пенсіонерів. Лише 12,7% із них отримують пенсію понад 10 тис. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.

«10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати – 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів близько 6 257 грн. До порівняння, середня пенсія по країні – 5 851 грн або ж 141$», – йдеться у дослідженні.

Скільки українців отримують пенсії понад 10 тис. грн: невтішна статистика фото 1

Журналісти зазначають, що 43% пенсіонерів в Україні отримають виплати менш як $100. Більш половини отримують $66 доларів або 2760 грн на місяць.

Також з'ясувалося, що 25,6% або ж 2,64 млн українців отримують пенсії від 5 тис. до 10 тис. грн. Середня пенсія у цій групі сягає 6 860 грн або ж $165. Зазначається, що 18,6% або 1,92 млн пенсіонерів отримують від 4 тис. до 5 тис. грн. Середня пенсія в цій групі сягає 4 414 грн або $100.

Водночас лише у 12,7% або 1,31 млн українців пенсії більші за 10 тис. грн. В середньому, пенсіонери у цій групі отримують 15 354 грн або $370.

Opendatabot зауважує, що найбільші виплати отримують пенсіонери з Києва, а найменші – із західних регіонів.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи. Вона зазначає, що Кабмін уже підготував комплексний пакет рішень та розв'язав питання виплати пенсій для тих людей, що повертаються з окупації. 

Раніше повідомлялося, що в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

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Теги: пенсія пенсіонери статистика Україна українці гроші економіка

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