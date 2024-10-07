З Криму евакуйовано родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ (відео)
«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголосили у ВМС
Загін спеціальної розвідки «Янголи» евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
Деталі спецоперації
Зазначається, що сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.
«18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера», –йдеться у повідомленні.
20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів український військовий вийде на зв’язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.
Однак офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС ЗС України Олексію Неїжпапі. Тоді у ВМС вирішили залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи».
«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголосили у ВМС.
У пресслужбі додали, що загалом «Янголи» вже евакуювали 73 людини – як цивільних, так і військовослужбовців.
Нагадаємо, у трьох громадах Куп'янського району Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію 269 дітей. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. В обласній військовій адміністрації обіцяють, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.
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