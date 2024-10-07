З Криму евакуйовано родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ (відео)

сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії

«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголосили у ВМС

Загін спеціальної розвідки «Янголи» евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Деталі спецоперації

Зазначається, що сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.

«18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера», –йдеться у повідомленні.

20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів український військовий вийде на зв’язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.

Однак офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС ЗС України Олексію Неїжпапі. Тоді у ВМС вирішили залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи».

«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголосили у ВМС.

У пресслужбі додали, що загалом «Янголи» вже евакуювали 73 людини – як цивільних, так і військовослужбовців.

Нагадаємо, у трьох громадах Куп'янського району Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію 269 дітей. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. В обласній військовій адміністрації обіцяють, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.