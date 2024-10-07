Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З Криму евакуйовано родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З Криму евакуйовано родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ (відео)
сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії
скриншот відео

«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголосили у ВМС

Загін спеціальної розвідки «Янголи» евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил. Сім'ю переслідувала ФСБ РФ. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.   

Деталі спецоперації

Зазначається, що сім'ї офіцера довелося покинути півострів через переслідування з боку Федеральної служби безпеки Росії.

«18 вересня всю родину з чотирьох осіб - батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти. Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера», –йдеться у повідомленні.

20 вересня родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п’яти наступних днів український військовий вийде на зв’язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув’язненням.

Однак офіцер доповів про ситуацію командувачу ВМС ЗС України Олексію Неїжпапі. Тоді у ВМС вирішили залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС «Янголи».

«Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа в окупантів», – наголосили у ВМС.

У пресслужбі додали, що загалом «Янголи» вже евакуювали 73 людини – як цивільних, так і військовослужбовців. 

Нагадаємо, у трьох громадах Куп'янського району Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію 269 дітей. Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. В обласній військовій адміністрації обіцяють, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку. 

Читайте також:

Теги: Україна українці окупанти евакуація Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
30 вересня, 17:46
Головні новини за ніч 26 вересня
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
26 вересня, 07:00
Кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України
Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції
20 вересня, 16:47
Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія
Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках
19 вересня, 09:37
Десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені у вівторок під час майже одночасного вибуху пейджерів
РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані
17 вересня, 22:04
Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство, – переконаний Риженков
Дефіцит кадрів це головний виклик для нашої промисловості – СЕО «Метінвесту»
17 вересня, 12:00
Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів
16 вересня, 17:18
Податкові органи маніпулюють нормами Platts
Норми Platts у Податковому кодексі не мають застосовуватися для трансфертного ціноутворення – юрист
13 вересня, 12:35
Міністерство повернення українців допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном та повернути мільйони українців додому
Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
10 вересня, 14:57

Події в Україні

Окупанти завдали удару по порту «Південний», пошкоджено цивільне судно
Окупанти завдали удару по порту «Південний», пошкоджено цивільне судно
З Криму евакуйовано родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ (відео)
З Криму евакуйовано родину українського офіцера, яку переслідувала ФСБ (відео)
Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників – британська розвідка
Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників – британська розвідка
Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі
Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі
Росія запустила по Україні понад 80 ракет та дронів: як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 80 ракет та дронів: як відпрацювала ППО
ISW назвав кількість військової техніки, втраченої окупантами під Покровськом
ISW назвав кількість військової техніки, втраченої окупантами під Покровськом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
55K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
20K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини
15K
Армада шведських БТР вже на шляху до України: що відомо про Pbv 302

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua