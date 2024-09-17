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Україну та РФ після війни чекає демографічна криза. Прогноз WSJ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україну та РФ після війни чекає демографічна криза. Прогноз WSJ
Демографи підрахували, що за останні десять років із України виїхало більше 10 мільйонів осіб і такий процес активно продовжується, починаючи з 2022 року
фото: Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення, за даними ООН, Україну покинули понад шість мільйонів осіб

Уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб із числа військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американське видання з покликанням на конфіденційні дані зазначило, що під час війни в Україні загинуло близько 80 тисяч військових, поранення отримали більше 400 тисяч. З боку РФ поранень зазнали більше 400 тисяч, а загинуло близько 200 тисяч військових.

Аналітики стверджують, що однією з цілей, які переслідує диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення в Україну, є зменшення кількості українців та збільшення власного населення за рахунок «поглинання» українських територій та зміни громадянства населення України. Демографи підрахували, що за останні десять років із України виїхало більше 10 мільйонів осіб і такий процес активно продовжується, починаючи з 2022 року.

Раніше Путін оголосив, що однією з його пріоритетних задач на посаді глави держави є розв’язання демографічної кризи в РФ. Це завдання він виконує шляхом окупації чужих територій, включно з викраденням дітей і видачою українцям російських паспортів.

Проте, за словами аналітиків WSJ, Путін прорахувався й не очікував, що Україна спричинить настільки шалений спротив і що війна не принесе йому бажаних результатів. Натомість, після того, як диктатор оголосив у себе кілька хвиль мобілізації, люди почали масово покидати Росію. Також варто відзначити, що після 2022 року РФ покинули майже 600 тисяч молодих людей, котрі були професіоналами у своїх галузях і які виїхали за кордон, щоб знайти стабільну роботу.

Видання зауважило, що недоцільно порівнювати демографічну кризу у Росії, де відносно військових дій немає, та в Україні, де війна точиться, починаючи ще з 2014 року. Така ситуація вкрай негативно вплинула на демографічну ситуацію.

«Перепис 2001 року нарахував 48 мільйонів жителів. За даними українських демографів та урядових чиновників, на початку 2022 року, до вторгнення Росії, ця цифра скоротилася до 40 мільйонів. Від початку війни в лютому 2022 року, за даними ООН, Україну покинули понад 6 мільйонів осіб, а Росія захопила нові землі, загальна чисельність населення на контрольованій Києвом території скоротилася до 25-27 мільйонів осіб», – йдеться у звіті аналітиків WSJ.

Ця кількість населення і надалі продовжує зменшуватися, адже бойові дії в Україні не припиняються.

Нагадаємо, раніше очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова заявила, що після закінчення війни найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців, який вкрай не вистачає у державі.

Раніше повідомлялось, що на тлі демографічної ситуації в Україні нардеп Верховної Ради Сергій Гривко від партії «Слуга народу» запропонував запровадити «демографічний збір». Тобто стягування так званого «податку на бездітність». Згодом скандальний законопроєкт було відкликано.

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Теги: війна Україна росія демографічна криза

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