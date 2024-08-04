Донбас буде складніше інтегрувати, ніж Крим. Демограф дала повоєнний прогноз

Елла Лібанова: У Криму більше проукраїнськи налаштованих громадян

Інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу. Про це заявила в інтерв'ю «Главкома» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

«Як на мене, то простішою буде ситуація з Кримом і складнішою – з Донбасом. У Криму, якщо випровадити звідти всіх, хто пов'язаний з Чорноморським флотом, всіх російських громадян, які не мали до окупації українського паспорта, – словом, усіх тих, хто нелегально потрапив на територію України, – то на півострові утвориться більшість, в принципі, проукраїнськи налаштованих громадян», – сказала експертка.

Лібанова зауважила, що у Криму залишилися проукраїнськи налаштовані люди, які можуть стати опорою для влади України. «Крим окупували по-іншому, не було війни, і люди не зрозуміли навіть, що треба виїжджати. Залишились там, зокрема, і кримські татари, котрі також налаштовані проукраїнські. Ці люди можуть стати опорою для української влади, яка туди повернеться»», – зауважила соціолог.

Директорка Інституту демографії наголошує, що ситуація з Донбасом зовсім інша, аніж з Кримом. За її словами, там багато українських громадян, на яких вплинула російська пропаганда.

«Зовсім інша справа з Донбасом. Там практично усі – українські громадяни. Я не чула, щоб там аж так багато було переселенців з Росії. Отож, що ми матимемо? Громадян України із дуже добре промитими російською пропагандою мізками, і їх не депортуєш. Тим паче ту молодь, яка у 2014-му пішла до школи, а у 2024-му її закінчила і прослухала усі ті уроки історії, які там викладали... Проблеми з реінтеграцією населення Донбасу, безумовно, будуть чималі», – повідомила експертка.

Елла Лібанова вважає, що люди захочуть повертатися після деокупації на ті території, які захопили росіяни після 2022-го року.

«Принаймні, такі настрої випливають з аналізу напрямів їх виїзду в зв’язку з окупацією. Приміром, значна частина населення Херсонської області перемістилася до Одеської, Миколаївської... Люди намагалися оселитися десь поблизу. Імовірно, не захочуть повертатися ті, хто на новому місці вже добре дає собі раду. Скажімо, якщо хтось облаштувався у Києві, знайшов роботу тощо, то зі столиці назад дороги вже, напевно, не буде», - наголосила директорка Інституту демографії.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів. Ця інформація сколихнула мережу.

До слова, Елла Лібанова також казала, що у 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

Також Лібанова вважає, що після війни буде шалений попит на професію будівельника. Україна буде змушена запрошувати їх з інших країн.