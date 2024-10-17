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У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Черкасах віряни Московського патріархату захопили собор: є поранені (фото, відео)
До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою
фото: Суспільне

Наразі на місці події працюють правоохоронці

Вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Внаслідок чого біля храму виникла бійка між вірянами обох конфесій. Кореспонденти Суспільного повідомляють про поранених.

«На місці поліція та медики, до них звернулися кілька людей. До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком», – йдеться у матеріалі.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Про це повідомляє Національна поліція України.

«До поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму. Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи», – зауважують правоохоронці.

Також на бійку відреагував мер міста Анатолій Бондаренко.

Як повідомляють місцеві медіа, з прихожанами Московського патріархату був митрополит Феодосій, якому неодноразово повідомляли про підозру за дискредитацію священників інших конфесій і поширення фейків.

Теги: церква поліція Україна православна церква українці релігія мер Українська православна церква Московська церква в Україні Черкаси собор

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