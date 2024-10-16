Північна Корея заявила про 1,4 млн охочих вступити до армії на тлі напруженості з Сеулом

Північнокорейські чоловіки, які підписали петиції про вступ до армії, нібито «сповнені рішучості боротися у священній війні»

Північна Корея має 1,28 млн солдатів на службі та близько 600 тис. резервістів

Близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни». Про це пише Reuters.

Як зазначають державні ЗМІ Північної Кореї, молоді люди, які підписали петиції про вступ до армії, «сповнені рішучості боротися у священній війні за знищення ворога зброєю революції».

«Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з лиця землі. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню», – повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Минулого тижня КНДР звинуватила Південну Корею в запуску безпілотників, які пролетіли над Пхеньяном, розкидаючи «величезну кількість» антипівнічнокорейських листівок.

КНДР і раніше робила подібні заяви про те, що молодь поспішає вступати в армію в період підвищеної напруженості, хоча такі твердження з боку ізольованої держави важко перевірити. Минулого року державні північнокорейські ЗМІ писали про 800 тис. громадян, які зголосилися приєднатися до армії для боротьби проти США. У 2017 році повідомлялося, що майже 3,5 млн людей зголосилися служити добровільно.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Північна Корея має 1,28 млн солдатів на службі та близько 600 тис. резервістів, з 5,7 млн резервістів Робітничо-селянської червоної гвардії серед численних неозброєних підрозділів.

Нагадаємо, Сполучені Штати звернулися до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) із закликом припинити дії, що можуть підвищити ризик конфлікту з Південною Кореєю. Така заява була зроблена у відповідь на підрив прикордонних доріг, здійснений Північною Кореєю.

Також радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю.

Як повідомлялося, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

До слова, 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.