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«Гена», «молоко» і «коробочка»: радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Гена», «молоко» і «коробочка»: радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти
Вʼячеслав Коцюба розповів, які повідомлення частіше доводиться чути від ворога
фото: скріншот із відео

За словами В’ячеслава Коцюби, противник використовує певні шифри, сленгові фрази

Окупанти планують бенкети та наступи, чекають підвозу снарядів та «пабєду», сваряться, обговорюють важливе, смішне, страшне. Радіорозвідник Вʼячеслав Коцюба розповів проєкту Luki, які повідомлення частіше доводиться чути в ефірі ворога.

«Ми збираємо трешові перехоплення, і в нас вони діляться на три типи: смішні, наїзд командування на особовий склад та відверту «чернуху» – щось на зразок: «там труп вздулся что мне с ним делать? та пойди проколи его або вставь в него гранату», – каже радіорозвідник.

За словами В’ячеслава Коцюби, противник використовує певні шифри, сленгові фрази.  

«Це помітно, коли фраза випадає з контексту або їй надають певного акценту. Наприклад, «к вам едет коробочка» або «будут два комплекта» або «приедут карандаши». Є ще «Гена». Це генератор. «Молоко для Гени». Думаю, склавши два плюс два, можна зрозуміти, про що мова, – ділиться військовий.

В’ячеслав Коцюба пояснює, «коробочка» – це зазвичай колісна або гусенична техніка, яка рухається у бік ЗСУ. Тож необхідні дані передають, куди слід, і це допомагає ЗСУ нищити ворога.

Раніше військова розвідка перехопила розмову, в якій окупант розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.

Також один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі». 

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Теги: перехоплення генератор розвідка ЗСУ війна

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Суспільство

«Гена», «молоко» і «коробочка»: радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти
«Гена», «молоко» і «коробочка»: радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти
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