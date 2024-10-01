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Іран планує ракетний удар по Ізраїлю: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Іран планує ракетний удар по Ізраїлю: названо дату
Ізраїльські чиновники заявили, що ціллю нової атаки Ірану стануть три військово-повітряні бази
фото: РНБО (ілюстративне)

США попередив Ізраїль про можливу атаку Ірану

Іран готовий здійснити атаку на Ізраїль найближчими годинами. Про це повідомляє The New York Times.

У матеріалі йдеться, що Ізраїль був поінформований про підготовку до атаки урядом США. Троє ізраїльських офіційних осіб заявили, що Іран атакуватиме їх країну безпілотниками та ракетами.

«Будь-який напад значно підвищить ризик повної війни між Ізраїлем та Іраном. Протягом багатьох років дві країни вели тіньову війну, коли Іран прагнув знищити Ізраїль, а Ізраїль – притупити регіональний вплив Ірану, знищити його ядерну програму та скинути свій уряд. Зараз вони наближаються до прямого протистояння», – пише The New York Times.

Зазначається, що зростання напруженості сталося після рішення Ізраїлю за останній місяць посилити свої атаки на «Хезболлу».

«Ізраїльські чиновники заявили, що ціллю нової атаки Ірану стануть три військово-повітряні бази, а також штаб-квартира розвідки на північ від Тель-Авіва, яку було евакуйовано у вівторок вдень», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення

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Теги: Ізраїль Іран США ракетна атака ракета війна

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