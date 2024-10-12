Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Сто років тому Україна програла. Жахливий урок, який маємо пам'ятати

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ввечері 12 жовтня 1920-го у Ризі було підписано польсько-радянський договір про прелімінарний (попередній) мир, який позбавляв боротьбу УНР – союзниці Польщі – будь яких шансів на успіх
фото з відкритих архівів

Українська Держава очолювана Петлюрою була розірвана між Польщою та більшовицькою Росією

На десятому році війни з Росією, яка триває вже не одне століття, давайте згадаємо події, які відбулись сто років тому.

Події, які мають пряме відношення до сьогоднішньої війни.

Так от, фактично сто років тому 12 жовтня 1920 року Українська держава Директорія зазнала остаточної поразки у визвольних змаганнях з Росією.

І крапку в цій боротьбі поставила – Польща, яка зрадила своїх українських союзників.

Тоді, у 1920 році у Ризі РСФРР та контрольований ними маріонеточний «український уряд» з одного боку та Польща з другого підписали договір про перемир'я і мир.

У результаті підписання – Українська Держава очолювана Петлюрою була розірвана між Польщою та більшовицькою Росією.

На її території утворилась маріонеточне сателітне утворення.

А от Східна Галичина, Західна Волинь, Холмщина, Полісся і Підляшшя залишалися за Польщею.

Вже за рік після підписання цієї угоди більшовики змінили правила гри і остаточно позбавили громадян України будь-яких прав.

12 жовтня 1921 року політбюро ЦК КП(б)У поширило на територію УСРР всі постанови ЦК РКП(б) про розстріли противників режиму.

Що стосується Польщі то фактично через 19 років (17 вересня 1939 року) – її окупувала Росія.

Як завжди після окупації росіяни вчинили масовий терор серед мирного населення.

До речі від терору впершу чергу постраждали польські військові, які зрадили своїх союзників – українських солдат армії Директорії.

Катинь…

Від цього слова у багатьох поляків ідуть мурашки по шкірі…

Там вбили понад 20 тис. польських військових.

А скільки вбито цивільних – то й не порахувати.

Що власне черговий раз довело істину, що з росіянами не можна домовлятися про Мир.

Наразі у нас точиться нова війна з росіянами. І цього разу Польща виступає нашим союзником.

Дуже специфічний, але який вже є.

Польща, країни Балтії, Британія думаю гарно засвоїли цей урок і зробили висновки.

Іншого варіанту успішно протистояти Росії ніж обєднання України, Польщі, країни Балтії – не має.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Польща війна військові держава Україна населення історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З березня 2023 року бренд PariMatch перебуває під санкціями в Україні
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
9 жовтня, 17:00
РФ затягує війну в Україні
Росії бракує коштів на війну. Центр протидії дезінформації пояснив, що робитиме Путін в 2025 році
9 жовтня, 06:44
Сергій Лавров активізував дезінформаційну кампанію
Лавров звинуватив Україну у «тренуванні терористів у Сирії»: Центр протидії дезінформації відповів 
4 жовтня, 18:39
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
2 жовтня, 06:11
1 жовтня окупанти атакували Херсон
2 жовтня на Херсонщині оголошено днем жалоби
1 жовтня, 17:45
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг висловилася про співпрацю Росії та КНДР
Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном: Австралія зробила заяву
30 вересня, 22:12
Мобільний дитячий садок – транспортний засіб, обладнаний усіма необхідними матеріалами для роботи з дітьми
В Україні з'являться альтернативні дитячі садки: як вони діятимуть
30 вересня, 18:20
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:00
Російські компанії зможуть проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку
Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
17 вересня, 15:16

Віктор Таран

Сто років тому Україна програла. Жахливий урок, який маємо пам'ятати
Сто років тому Україна програла. Жахливий урок, який маємо пам'ятати
Росія його ненавидить до сих пір. Згадаймо Івана Мазепу
Росія його ненавидить до сих пір. Згадаймо Івана Мазепу
Незалежність нам дісталась просто так? Давайте розвінчаємо цей міф
Незалежність нам дісталась просто так? Давайте розвінчаємо цей міф
Україна не стала реальною правонаступницею УНР. І ось чому
Україна не стала реальною правонаступницею УНР. І ось чому
83 роки СРСР вчинив страшний злочин проти українського народу
83 роки СРСР вчинив страшний злочин проти українського народу
Як СРСР знищував українських селян
Як СРСР знищував українських селян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
61K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
19K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua