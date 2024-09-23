Окупанти отримали ракету «Х-БПЛА»: на що вона здатна

«Х-БПЛА», ймовірно, базується на ракеті 9М133ФМ-3

Російський холдинг «Високоточні комплекси» заявив, що відповідно до затвердженого графіка була поставлена партія ракет для безпілотних літальних апаратів «Х-БПЛА». Обсяг цієї партії невідомий. Про це повідомляє Defence Express.

Зазначається, що розробка ракети «Х-БПЛА» стартувала ще у 2021 році. Окупанти заявляли, що вона призначена для експлуатації з низки їхніх розвідувально-ударних безпілотників, таких як «Орион», «Форпост» чи «Альтиус» та майбутнього важкого ударного БПЛА С-70 «Охотник». Також ракету запускали з гелікоптера Ка-52М.

Видання пише, що «Х-БПЛА», ймовірно, базується на ракеті 9М133ФМ-3, яка має дальність у 8-10 км.

«Водночас разом з новиною про постачання (ймовірно, чергової) партії ракет «Х-БПЛА» до російського війська варто відзначити й активізацію використання рашистами їхніх розвідувально-ударних безпілотників «Орион» у Курській області, а 31 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Курщині було збито один з таких безпілотників», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, російське центральне конструкторське бюро морської техніки «Рубін» розробило проєкт нового підводного ракетного крейсера стратегічного призначення, який може прийти на зміну атомним підводним човнам класу «Борей», які зараз є у наявності російських Військово-морських сил (ВМС).