«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу

Генерал-майор Володимир Селівьорстов у 2022 році командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця

Служба безпеки України зібрала доказову базу і заочно повідомила про підозру колишньому командиру 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ генерал-майору Володимиру Селівьорстову, який командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За планом російського Генштабу, 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшим захопленням усього селища.

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

У разі успішного виконання завдань росіяни планували закріпитися у захоплених районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ.

Після підходу основних сил росіяни мали штурмувати столицю України і сподівалися її захопити.

Утім, військові Сил безпеки та оборони, у тому числі бійці СБУ, зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Потім захисники України знищили штаб росіян у Бучанському районі, де перебував генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Тоді Селівьорстов і його заступники отримали тяжкі поранення, після чого був відданий наказ на "евакуацію" ворожого угруповання.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур людей в аеропорту Гостомеля Київської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Національна поліція України. Під час окупації Гостомеля у березні 2022 року підозрюваний разом із своїми підлеглими утримував близько 100 осіб на території авіаційного підприємства.