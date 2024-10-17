Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу
Генерал-майор Володимир Селівьорстов у 2022 році командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку
фото: росЗМІ

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця

Служба безпеки України зібрала доказову базу і заочно повідомила про підозру колишньому командиру 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ генерал-майору Володимиру Селівьорстову, який командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За планом російського Генштабу, 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшим захопленням усього селища.  

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

У разі успішного виконання завдань росіяни планували закріпитися у захоплених районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ.

Після підходу основних сил росіяни мали штурмувати столицю України і сподівалися її захопити.

Утім, військові Сил безпеки та оборони, у тому числі бійці СБУ, зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Потім захисники України знищили штаб росіян у Бучанському районі, де перебував генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Тоді Селівьорстов і його заступники отримали тяжкі поранення, після чого був відданий наказ на "евакуацію" ворожого угруповання.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур людей в аеропорту Гостомеля Київської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Національна поліція України. Під час окупації Гостомеля у березні 2022 року підозрюваний разом із своїми підлеглими утримував близько 100 осіб на території авіаційного підприємства.

Читайте також:

Теги: наказ військові поранення Гостомель аеродром 24 лютого росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Минулої ночі росіяни били ракетами по ринку у Миколаєві
Мер Миколаєва показав наслідки нічного обстрілу ринку
15 жовтня, 16:45
В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
14 жовтня, 11:02
Леся Нікітюк зустрічається з Дмитром Бабчуком
Уперше Нікітюк показала коханого військового: що відомо про обранця ведучої (фото)
9 жовтня, 17:07
Безпілотники завдали удару по складу боєприпасів на Брянщині
У Брянській області в повітря злетів склад ГРАУ – соцмережі
9 жовтня, 07:16
Росіяни активно використовують хімічні речовини на фронті
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
9 жовтня, 00:11
Ізраїль воює одразу із кількома противниками
Війна на семи фронтах: прем'єр Ізраїлю повідомив, з ким воює його країна
6 жовтня, 15:13
Росіяни просуваються Харківщиною
На Харківщині ворог посилює інженерні споруди та доукомплектовує підрозділи
6 жовтня, 10:50
Заяви Мар’яни Безуглої роздратували нардепа Сергія Таруту
Ключові позиції у Вугледарі втрачені через заяви Безуглої – нардеп публічно звернувся до правоохоронців
3 жовтня, 15:37
Триває 942-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
22 вересня, 08:10

Кримінал

«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу
«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу
Справа Крупи: суд досі не арештував вилучені мільйони доларів
Справа Крупи: суд досі не арештував вилучені мільйони доларів
Поліція ліквідувала нарколабораторії, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну
Поліція ліквідувала нарколабораторії, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну
Працівника Черкаської прокуратури затримали за статеві відносини з неповнолітньою
Працівника Черкаської прокуратури затримали за статеві відносини з неповнолітньою
Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок
Нардеп-втікач Одарченко з’явився на засіданні суду через відеозв’язок
СБУ затримала посадовця «Укренерго», який виправдовував збройну агресію РФ
СБУ затримала посадовця «Укренерго», який виправдовував збройну агресію РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
16K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
12K
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
11K
У столиці масово зупинився громадський транспорт

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua