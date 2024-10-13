Актор і співак, який підтримував Україну, анонсував концерти у РФ

Перед поїздкою до Росії музикант запланував відвідати з виступами Київ

Американський актор та співак Джаред Лето разом зі своїм гуртом Thirty Seconds to Mars відіграв концерт у Сербії, де неабияк обурив висловлюваннями про Росію та війну в Україні. Відповідне відео шириться у соцмережі Х.

Артист, коли спілкувався з глядачами, дізнався, що в залі, окрім сербів, є чимало росіян, що, за його словами, він аж «відчув багато російської енергії». Неочікувано Лето вирішив заговорити на концерті про Росію. Зокрема, музикант зібрався у складі гурту Thirty Seconds to Mars поїхати з виступами до Москви та Санкт-Петербурга.

На війну в Україні Джаред Лето не зважає, ба більше, він називає це «проблемами». До РФ з концертами артист зібрався їхати, коли «ці негаразди закінчаться». Щоправда, перед поїздкою до Росії музикант ще й запланував відвідати з виступами Київ.

«Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося до Сербії, ми поїдемо до Санкт-Петербурга, Москви, заїдемо до Києва. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути», – заявив артист.

Актор та музикант Джаред Лето під час концерту своєї групи Thirty Seconds to Mars у Белграді відчув «російську енергетику», коли виявилося, що у залі багато московитів 😳



Тож йому закортіло тусуватися на росії, коли ці «проблеми» (так він назвав російську агресію) закінчаться pic.twitter.com/tJhGQM7aE5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2024

Росіянам, яких було чимало на концерті, вочевидь, сподобалися такі заяви. Тож, вони віддячили співаку оваціями. Сам же музикант відповів на це російською «спасибо».

Раніше Джаред Лето підтримував Україну. Він неодноразово виступав у Києві з концертами, після одного з яких вшановував пам'ять Героїв Небесної Сотні. Коли РФ вторглася до України, він підтримав українців та закликав бути обережними. Артист також висловлював сподівання, що «вдасться знайти ненасильницьке рішення конфлікту». Втім, від Росії Лето, схоже, не відхрещується.

Раніше соліст російського гурту «Бі-2» звернувся до Путіна.