Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки пояснив, коли варто боротися з дронами за допомогою літаків

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Полювати за одним-двома, спалюючи бюджет району за один виліт, – це вже сумнівна історія»

Винищувачі F-16 можна ефективно використовувати у полюванні за «шахедами», коли ті заходять «журавлиним клином» (три групи по сім штук). Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

«Літаки взагалі не особливо використовуються (при полюванні за дронами, – «Главком»). Наприклад, над Одесою літає «Як-40», з борту якого стріляють по «шахедах», з гелікоптерів стріляють… Така тактика ефективна на полях, тому що стріляти з кулеметів згори вниз не завжди безпечно. До того ж треба прилаштуватися за «шахедом» слідом і летіти за ним, аби знищити», – сказав Бескрестнов.

Фахівець додав, що F-16 можна використовувати, коли дрони заходять «журавлиним клином» (три групи по сім штук). Тоді, за його словами, винищувач міг би прилаштуватися і всі їх перестріляти.

«І, наприклад, виліт одного гелікоптера Мі-8, для того, аби знищити один дрон – ця ідея не дуже оптимальна з фінансової точки зору. Я вже мовчу про винищувачі. Звісно, їх можна використовувати, але це було ефективним, коли «шахеди» заходили «журавлиним клином» (три групи по сім штук). Тоді винищувач міг прилаштуватися і всі їх перестріляти. А полювати за одним-двома, спалюючи бюджет району за один виліт, – це вже сумнівна історія», – зауважив експерт.

Нагадаємо, що останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.