«Більше половини – фальшивки». Експерт пояснив російську тактику нічного дронового терору Києва

Сергій «Флеш» Бескрестнов: Якби реальна кількість «шахедів» зросла утричі, безумовно, це було б важко від когось приховати і ми б це відчули всією країною

Із початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

Окупанти почали застосовувати нову тактику дронового терору. На запитання, чи пов’язане раптове збільшення кількості ворожих дронів з тим, що росіяни налагодили їхнє виробництво в таких масштабах, експерт відповів: «Є інформація від нашої розвідки та розвідки партнерів про те, що потужності заводу в російській Єлабузі навіть з урахуванням збільшення їхнього виробництва – це десь 600–800 «шахедів» щомісяця. За вересень ми фіксували десь 1400 запущених БПЛА по Україні, за жовтень – вже близько двох тисяч. Але при цьому не фіксується кратного збільшення вогневого ураження наших об'єктів».

Таким чином, частина з цих дронів – «пустушки». «Якби реальна кількість «шахедів» зросла утричі, безумовно, це було б важко від когось приховати і ми б це відчули всією країною», – зауважив Бескрестнов.

Фахівець пояснив, що з початку серпня загарбники почали застосовуватися так звані «гербери». Це – дешеві БПЛА, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наше ППО, відволікати мобільні вогневі групи, аби ті витрачали заряди на їхню ліквідацію. До «герберів» нещодавно додалися також БПЛА «Пародія» з тим самим завданням.

«Звісно, вони потрапляють у загальну статистику, тому що мобільна група візуально в темряві не може одразу зрозуміти, що саме летить. Засоби ППО також не можуть точно відображати точні розміри цих апаратів, бо вони є близькими до «оригіналів» і їхні світловідбивні можливості вводять в оману», – зазначив співрозмовник.

За його словами, ці БПЛА є максимально бюджетними, у них навіть нема бензобака, а тільки пакет із бензином. Їх роблять із фанери та пенопласту, зокрема, студенти на виробництві в Татарстані, які все це склеюють.

«Але свою задачу фальшивки виконують, і оті дрони, які в статистиці подаються як «локаційно втрачені», – якраз вони і є. На відміну від «шахедів», у них нема великого запасу ходу, є тільки можливість залетіти, долетіти до середини країни і там впасти в полях. Фальшиві БПЛА можна розрізнити по звуку, бо на них встановлені інші двигуни, ніж на «шахедах», – додав Бескрестнов.

Так, більше половини дронів, які мало не щоночі створюють постійний шум у Києві та інших містах, – фальшивки. Але ППО реагує на них, як на бойові апарати.

На запитання, чи несуть такі квазі-«шахеди» якусь загрозу, експерт відповів: «Він не звалиться на землю як гиря при падінні, коли закінчиться паливо, а буде планувати. Звісно, якщо такий апарат впаде на людину, то може завдати травм, машину також може пом'яти – все-таки ця штука вагою в кілька десятків кілограмів. Хоча не думаю, що ним можна пробити дах чи перекриття».

Нагадаємо, вночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини.

Крім того, вночі, 8 листопада, на території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА.

Також повідомлялося, що в ніч на 8 листопада в Одеській області через масовану атаку безпілотників один загиблий і дев'ятеро поранених, ще 15-ти мешканцям знадобилася психологічна допомога, зокрема дитині та вагітній жінці.