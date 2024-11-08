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Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки попередив киян про ознаки скорої ракетної атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки попередив киян про ознаки скорої ракетної атаки
Інтенсивні нальоти дронів можуть свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю
фото з відкритих джерел

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Росіяни використовують БПЛА в такій кількості насамперед проти столиці»

Останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш.

За словами експерта, росіяни використовують БПЛА у великій кількості насамперед проти столиці, і цьому є дві причини. «Основна – вимотування ППО, яке в Києві є найпотужнішим та стоїть у них поперек горла. І якщо ця версія є правдивою, ми найближчим часом побачимо ракетну атаку», – припускає Бескрестнов.

А другорядна причина, за його оцінками, більше психологічна – таким чином росіяни намагаються вплинути на мешканців столиці, «бо тут і влада розташовується, і державні структури».

«Киянам тепер суб’єктивно здається, що вони не живуть у спокої і щось глобально змінилося. Хоча в більшості випадків літають якраз нешкідливі «гербери», але нікому від цього не легше, бо всі чують ці звуки і психологічно почуваються дуже некомфортно. Плюс з усіх сторін по дронах працюють наші мобільні вогневі групи. Але якби ми фіксували триразовий ріст пошкоджень, тоді б можна було казати, що для нас щось болісно змінилося. Наразі цього нема», – наголосив фахівець.

Нагадаємо, з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.

До відома, вночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини.

Крім того, вночі 8 листопада на території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. 

Також повідомлялося, що в ніч на 8 листопада в Одеській області через масовану атаку безпілотників один загиблий і дев'ятеро поранених, ще 15-ти мешканцям знадобилася психологічна допомога, зокрема дитині та вагітній жінці.

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Теги: Київ безпілотник дрон ракетна атака

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