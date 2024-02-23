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Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку
фото: Мінветеранів

Військовослужбовці зареєстровані у військовій частині можуть отримати статус учасника бойових дій

Фахівці Мінветеранів розробили для захисників і захисниць інфографіку з деталізацією порядку отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Хто має право на статус УБД?

  • військові ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, прикордонної служби, Державної служби спецтранспорту, Управління Державної охорони України, Держспецзв'язку;
  • поліцейські;
  • особи рядового, начальницького складу ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;
  • особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих підрозділів у взаємодії з Силами оборони, брали участь у здійсненні заході для оборони України.
Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку фото 1
фото: Мінветеранів

Як отримати статус УБД під час війни?

Рішення про надання статусу УБД ухвалюється відповідними комісіями.

Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку фото 2

Як отримати статус УБД після звільнення військової служби?

Рішення про присвоєння статусу УБД ухвалюється комісіями при Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та ін. Для цього командири військових частин та інших органів за 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм повинні подати на розгляд комісії довідку №14 (за постановою Кабміну від 20 серпня 2014 року).

Якщо командир цього не зробить, військовий самостійно може звернутися до комісії.

Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку фото 3

Як отримати статус УБД добровольцю?

Законом не передбачено отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто добровільно брав участь у боях після 25 березня 2022 року. Для того, щоб оформити УБД доброволець повинен бути офіційно оформлений у військовій частині.

Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку фото 4

Хто має право на статус ветерана війни?

Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку фото 5

Хто належить до учасників війни?

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у збройних силах колишнього СРСР, працівники тилу, а таком інші особи, передбачені законом.

Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку фото 6

У Мінветеранів зауважують, що отримати «УБД» через Дію наразі неможилво.

Нагадаємо, для того, щоб особам зі статусом учасника бойових дій отримати пільги, їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

Також Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії.

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Теги: Міноборони пільги звільнення 24 лютого законопроєкт

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